Bewoners bungalowpark komen met eigen onderzoek in slepend conflict met gemeente

Met het eigen onderzoek in de hand wil de werkgroep nieuwe gesprekken met de gemeente nu afdwingen. "We hebben nu zwart op wit hoe bewoners en eigenaren hier in staan. Dit is geen steekproef, maar een volledig beeld." In het kort komt het erop neer dat 88 procent van de bewoners het liefst ziet dat Wico een goed recreatief woonpark wordt, waar zowel recreatie als wonen is toegestaan. Over het algemeen is men tevreden met de huidige situatie en is er sprake van een veilige omgeving.

"Dus feitelijk zien de meesten het liefst een voortzetting van de huidige situatie, maar wel met een transformatie om het park te verbeteren." Stopzetten van permanente bewoning zou volgens de bewoners van Wico een negatief effect kunnen hebben, als er daarvoor in de plaats arbeidsmigranten gehuisvest gaan worden. Als het gaat om transformatie, verwijst de werkgroep naar andere vergelijkbare parken in Drenthe, onder meer in Eext en Norg. "We kunnen de ervaringen daar op een goede manier gebruiken."

'Nul vertrouwen op eerlijk onderzoek'

In december kondigde de gemeente Coevorden aan de komende tijd werk te willen maken van een schouw van het park in Schoonoord. De gemeente wil daarvoor een scan op het park uitvoeren, maar werd tot nu toe daarvoor de deur gewezen door de grondeigenaar. "Ik heb er namelijk nul vertrouwen in dat dit een eerlijk onderzoek zal zijn", stelde grondeigenaar Janneke Lampe hierover recent. Volgens haar en de werkgroep staat voor de gemeente bij voorbaat vast wat de uitkomst zou moeten zijn.

Het gevolg is dat de gemeente recente aankondigde om die schouw dan maar te laten uitvoeren onder begeleiding van handhavers. Blaauw: "Met ons gedegen rapport in de hand, lijkt het me meer dan ridicuul als die scan van de gemeente nu alsnog wordt uitgevoerd. Immers, wij hebben hier het volledige beeld, zwart op wit. Wat heb je dan nog aan een steekproef onder een handjevol bewoners?"

Morgenavond presenteert de werkgroep van bewoners van Wico het rapport, tijdens een vergadering van de raadscommissie in Coevorden. Blaauw: "Wat we hopen te bereiken, is dat we met dit rapport weer gezamenlijk verder kunnen, zodat we op basis van een eerlijk verhaal aan de toekomst van Wico kunnen werken."

Rapport verrassing voor gemeente