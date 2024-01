Steun uit Westerbork voor Westerwolde in Den Haag: 'Het moet anders'

Inwoners van de gemeente Westerwolde die vandaag het debat over de spreidingswet bijwonen in de Eerste Kamer, krijgen steun uit Drenthe. Een aantal inwoners van Westerbork heeft zich aangesloten met een groot spandoek.

Het gaat om een delegatie van de oude Appèlgroep Westerbork, in het verleden verantwoordelijk voor stille tochten om stil te staan bij de oorlog in Joegoslavië. Met z'n vieren pakten ze vanochtend de trein naar Den Haag, waar vandaag en morgen de spreidingswet wordt behandeld. Bij de ingang van de Eerste Kamer zijn spandoeken te zien, waaronder een uit Westerbork met de tekst: 'Mensenrechten kennen geen grenzen'.

"Wij zien de beelden en iedereen kan die zien", zegt Jan Visscher over de situatie in het vaak overbezette aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel. "Wij hebben vooral veel bezorgdheid over manier waarop met asielzoekers in Nederland wordt omgegaan, de wijze waarop spreiding plaatsvindt en dat dat zich ophoopt binnen één gemeente: Westerwolde. Het doet ons wat om daar alleen de inwoners van Westerwolde daarvoor te laten opdraaien."

Eenmalige actie

Een groep inwoners van Westerwolde trok vandaag naar de Eerste Kamer, in een laatste poging de politici te beïnvloeden en voor de spreidingswet te stemmen. Die wet maakt het mogelijk gemeenten te dwingen ruimte te creëren voor asielzoekers, waardoor de druk op Ter Apel afneemt. Visscher: "Wij ondersteunen de actie die vandaag vanuit Westerwolde in Den Haag plaatsvindt. We willen laten merken dat ze niet alleen staan."