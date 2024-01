Toch weer schot in horecaplan bij Rietplas in Emmen

Na bijna een jaar lang radiostilte, lijkt er weer schot in de zaak te zitten wat betreft het plan voor een horecapaviljoen bij de Grote Rietplas. De gemeente Emmen zegt in gesprek te zijn met een mogelijke uitbater voor een nog te bouwen horecapaviljoen bij de waterplas tussen de wijken Rietlanden en Parc Sandur. De gemeente wil niet zeggen met wie ze momenteel om tafel zit.

De gemeente riep in 2020 ondernemers op om met een plan te komen voor een uitspanning bij de Grote Rietplas. Als geschikte locatie wordt gewezen naar een schiereilandje met daarop ruimte voor een gebouw van vijfhonderd vierkante meter. Horeca op deze plek zou een enorme opsteker zijn, zegt Emmen. Het valt alleen niet mee om een geschikte ondernemer te vinden, die die taak op zich wil nemen.

In de eerste plaats gooide de coronapandemie roet in het eten. Toen de zoektocht weer werd opgestart, meldde zich welgeteld één partij in 2022. Maar die leverde een plan aan dat vol gaten zat. Het ontbrak aan bepaalde stukken, die ondanks meerdere verzoeken van de gemeente niet werden aangeleverd. De gemeente stelde een nieuwe aanbestedingstermijn, die wederom één partij opleverde. Maar die trok zich uiteindelijk weer terug vanwege de gestegen rente.

Stille hoek

Vorig jaar bleef het vrij stil, maar een woordvoerder van de gemeente bevestigt dat er momenteel weer een partij is aangeschoven. Wijkvoorzitter Henk van der Vaart denkt dat met de komst van een paviljoen er een mooie invulling wordt gegeven aan een 'stille hoek' van de plas. "Aan de andere kant heb je ook al horeca bij de Kleine Rietplas en bij Parc Sandur."

Wildplassers

Mocht er toch een zaak komen, dan wordt een langgekoesterde wens van de twee wijken meegenomen in de plannen. Van der Vaart: "Als er horeca komt, dan mag iedereen gebruik maken van de sanitaire voorzieningen in het gebouw." In de afgelopen jaren werden de beide wijken geconfronteerd met wildpoepers- en plassers.