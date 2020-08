5 nieuwe coronabesmettingen in Drenthe

Dat is het laagste aantal van alle Nederlandse provincies. Ook relatief gezien staat Drenthe onderaan het lijstje van nieuwe besmettingen (één besmetting per 100.000 inwoners). De meeste nieuwe besmettingen werden vastgesteld in de provincie Zuid-Holland (1.209, dat zijn er 32.6 per 100.000 inwoners).

Landelijk

Het totale aantal coronabesmettingen in Nederland is afgelopen week bijna verdubbeld ten opzichte van een week eerder. Het RIVM kreeg 2.588 meldingen binnen over nieuwe vastgestelde besmettingen. Het aantal positief geteste Nederlanders ligt daarmee 95 procent hoger dan een week eerder, toen het RIVM 1.329 besmettingen registreerde.

Er zijn zes coronapatiënten overleden volgens de officiële cijfers. Ziekenhuizen namen afgelopen week 44 nieuwe patiënten op die het virus hebben opgelopen, 21 meer dan de week daarvoor.

De stijging van het aantal besmettingen bedroeg in de RIVM-rapportage van vorige week 35 procent ten opzichte van de week daarvoor, toen de GGD'en in het land 534 mensen positief testten.

Reproductiecijfer

Het zogenoemde reproductiegetal, dat aangeeft hoe snel het coronavirus zich verspreidt, is gedaald naar 1,20. Vorige week stond dit op 1,40 en de week ervoor was het 1,29. Hoewel het getal gedaald is, ligt de onderste grens ervan nog steeds boven de 1 en dat betekent dat het virus zich nog steeds verspreidt.

Bij een reproductiegetal van 1,2 zorgen 100 coronapatiënten ervoor dat 120 anderen de ziekte oplopen, en die besmetten op hun beurt 144 mensen. Als het reproductiegetal boven de 1 is, breidt het virus zich uit. Is het getal lager dan 1, dooft de uitbraak langzaam uit. In februari en maart, toen het virus in Nederland opdook en in korte tijd veel mensen ziek werden, lag het reproductiegetal rond de 2.

Persconferentie

Donderdag houden premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid om 19.00 uur 'een persconferentie over de huidige stand van zaken omtrent corona in Nederland'. De Rijksvoorlichtingsdienst meldt dat ze de 'algemene situatie zullen duiden, inzoomen op de situatie in bepaalde regio's en zo nodig aanvullende, regionaal ondersteunende maatregelen aankondigen'.