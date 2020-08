Man heeft 9 kilo hennep en doorgeladen wapen in huis: vijftien maanden cel geëist

Tegen een man uit Emmen die eind januari negen kilo hennep en een geladen semi-automatisch vuurwapen in huis had, eiste het Openbaar Ministerie vanmiddag vijftien maanden celstraf, waarvan drie maanden voorwaardelijk. Ook wil de officier van justitie dat hij een boete van 1.320 euro betaalt.

De politie kreeg begin dit jaar via het Team Criminele Inlichtingen (TCI) een tip dat de 42-jarige man thuis meerdere vuurwapens zou hebben liggen. Toen de politie op 31 januari bij zijn huis in de wijk Angelslo kwam, zagen agenten dat hij aan de achterkant van de woning een wapen uit het raam gooide.

Het bleek om een doorgeladen semi-automatisch pistool te gaan, waar zogeheten hollow-point-kogels in zaten, dat is heel zware munitie. Agenten vonden het wapen terug in de struiken in de tuin van de buren. "Door het weg te gooien, nam hij een enorm risico. Het wapen was schietklaar", aldus de officier van justitie.

Eigen graf gegraven

De Emmenaar erkende dat het stom was, maar dat hij het wapen weggooide, omdat hij schrok van de politie. "Het was een soort noodgreep. Maar achteraf was het onbegonnen werk. Ik had het gewoon aan de politie moeten overhandigen", zei hij in de rechtszaal.

De man heeft verklaard dat hij het wapen een jaar of vijf geleden had gekocht, nadat hij en zijn gezin ernstig waren bedreigd. "Hij heeft letterlijk zijn eigen graf moeten graven en er is langs zijn hoofd geschoten", vertelde zijn advocaat Judith Kwakman. De man vreesde voor zijn leven, maar zegt tot de dag van vandaag niet te weten wie erachter zaten en waarom hij werd bedreigd.

Hennep voor de coffeeshop

In de woning vonden de agenten drie grote zakken met in totaal negen kilo hennep. Dat had de man samen met een ander gekweekt en diezelfde ochtend opgehaald, vertelde de Emmenaar. Een naam wilde hij niet noemen. Hij zou de hennep later die dag afleveren bij een coffeeshop in Emmen.

Bij de politie verklaarde de man dat hij regelmatig hennep kweekte en dat hij een growshop had. In de rechtszaal zei hij dat dat niet klopte en dat hij in de war en erg gespannen was na zijn arrestatie. Daarom heeft hij naar eigen zeggen dingen gezegd die niet klopten.

'Bewuste keuzes'

Dat geloofde de officier niet. Hij vond de combinatie van de hennep met het wapen en de munitie ernstig, ook omdat de verdachte en zijn vriendin twee jonge kinderen hebben. "De verdachte heeft heel bewust bepaalde keuzes gemaakt", aldus de officier.

"Ik schaam me als vader dat het zo ver heeft moeten komen", zei de man aan het eind van de zitting. Hij zit nu een half jaar vast. Zijn advocaat bepleitte dat hij daarmee genoeg straf heeft gehad. Uitspraak: 18 augustus.

