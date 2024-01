Borger-Odoorn pakt roekenoverlast aan, nesten worden na jaren overlast weggehaald

Aan de Kerklaan en de Prins Bernhardlaan in Nieuw-Buinen is de gemeente Borger-Odoorn begonnen met het verwijderen van tientallen roekennesten. Met de ingreep hoopt de gemeente de ernstige overlast weg te nemen die omwonenden ervaren.

Bewoners van het dorp ervaren al jaren overlast van de krijsende en poepende roeken. In 2022 zijn er 25 meldingen binnengekomen vanuit verschillende huishoudens uit Nieuw-Buinen. Deze meldingen zijn ingediend door middel van een petitie die de bewoners ondertekend hebben. Dit had betrekking tot de overlast in de buurt van de de Kerklaan. In Nieuw-Buinen zaten in 2020 veertig nesten, nu zijn dat er ongeveer 53.

Beschermd

Borger-Odoorn trok zich de ergernis van de inwoners aan en besloot in te grijpen. Een makkelijke klus is dat niet, want roeken en hun nesten zijn beschermd. Toch lukte het een ontheffing te krijgen bij de provincie om de nesten te verplaatsen naar zogeheten beheergebieden. De vogels moeten verleid worden om te verhuizen naar een bosje aan de westkant van het dorp, langs de provinciale weg N374. De werkzaamheden worden uitgevoerd door Bureau Witteveen Groenprojecten en Advies. Met een hoogwerker haalt een medewerker de nesten uit de bomen.

Verjagen

Boomverzorger Cornelis van der Wal verwacht dat de ingreep gaat werken. "Ik pak eerst het nest uit de boom en daarna zaag ik de vork er bij weg, zodat de boom minder aantrekkelijk wordt voor de roeken om zich weer te nestelen", zegt Van der Wal. Het broedseizoen van de roeken start begin maart. "Als de eieren al in de nesten zitten, dan mag je ze niet verjagen, dus we moeten dat in deze periode doen", aldus Van der Wal. Roeken kunnen binnen twee dagen een nest compleet afbouwen, daarom moeten de bomen goed in de gaten gehouden worden. "Anders heb je direct de hele kolonie weer en kun je het jaar daarop weer opnieuw beginnen met verwijderen", zegt de boomverzorger.

De bomen aan de Kerklaan en Prins Bernardlaan zijn nu niet meer aantrekkelijk voor de vogels, de hoop is dat ze zelf vertrekken richting de provinciale weg. Mochten de roeken toch nog terugkomen, dan is daar een techniek op bedacht.

Lichten