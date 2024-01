Brand in autosloperij Hoogeveen onder controle, NL-Alert ingetrokken

In een loods van een autosloperij op bedrijventerrein De Wieken in Hoogeveen is brand uitgebroken. De brand veroorzaakte veel rookontwikkeling, maar is inmiddels onder controle. De brandweer is nog bezig met het nablussen.

In de loods aan de Fokkerstraat brak rond 13.30 uur door nog onbekende oorzaak brand uit. In het pand waren autobanden, gasflessen en olie aanwezig, waardoor er veel zwarte rook bij vrij kwam. Via een NL-Alert werden omwonenden of anderen die in de buurt zijn, geadviseerd weg te blijven uit de rook. Het NL-Alert is inmiddels ingetrokken. Er zijn meerdere eenheden van de brandweer aanwezig om het vuur te doven.