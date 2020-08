Nieuwe eigenaar failliet Wapen van Westerbork opent zaak vrijdag weer

Afgelopen weekend bereikte Vos een akkoord over de overname van het pand en inventaris. "Het is vrij snel rondgekomen", vertelt Vos, die vanwege het hoogseizoen het restaurant snel weer wil openen. "Ik vind het een triest gezicht als je door een dorp fietst en er één pand leegstaat, terwijl de rest wel vol zit. Dat komt niet goed over. De ondernemer in mij komt dan naar boven: ik wil zo snel mogelijk weer open."

Op korte termijn verandert er weinig in het Wapen van Westerbork, terwijl de Bobobar vanwege de coronamaatregelen gesloten blijft. In de winter heeft Vos plannen om het een en ander om te gooien. "De Bobobar zal opgaan in het bedrijf zoals we dat nu voor ogen hebben, dus geen aparte discotheek meer. Maar de ruimte voor de jeugd blijft. We willen een brasserie-achtige sfeer waarin je een dansvloer kunt creëren als dat nodig is."

Coronacrisis werd oude eigenaren fataal

De oude eigenaren Nico en Kim van der Veen konden vanwege de coronacrisis het hoofd financieel niet meer boven water houden. Het eigenaarsduo dacht het wel twee of drie maanden uit te kunnen zingen, maar vijf maanden is ze te veel geworden.

