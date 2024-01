Norah (18) wilde geld ophalen tijdens Alpe d'Huzes, maar werd zelf ziek: 'Ze was zo sterk'

De 18-jarige Norah had een speciaal plekje in de harten op school veroverd. Anderhalf jaar geleden zou zij samen met haar tweelingzus Yasmijn meedoen aan het evenement Alpe d'Huzes, waarbij ze lopend de berg Alpe d'Huez zou beklimmen om geld in te zamelen voor kankeronderzoek. "Ze zou gewoon meedoen, er was geen enkele verdere aanleiding", aldus De Jong. "En opeens kreeg ze buikpijn."

Norah bleek heel ziek te zijn. In 2022 belandde zij - op dag dat ze de Alpe d'Huez zou beklimmen - in het ziekenhuis.

Concert van Coldplay

De school ging onder de naam Team Assen uiteindelijk zonder Norah de berg op en neer. Net als in 2023, want dat jaar stond de actie voor het goede doel in het teken van Norah. In bocht veertien hing speciaal een spandoek voor haar. "Iedereen die langsliep kon zijn of haar naam op het spandoek zetten", zegt De Jong. Bijna honderd mensen deden dat ook, als steun voor het herstel van Norah.