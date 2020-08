Rechter kraakt voetbalsoap: 'Ziet u nog een oplossing voor dat gekrakeel?'

De rechtszaak was aangespannen door het bestuur van de voetbalclub De Treffer'16 tegen gemeente Borger-Odoorn. De club uit 2e Mond probeerde via de rechter weer toegang te krijgen tot de voetbalvelden in het dorp. De velden zijn in het bezit van de gemeente die die weer verhuurt. Het komend voetbalseizoen mogen de plaatselijke voetbalclubs niet meer op de velden, omdat ze geen einde kunnen breien aan de eindeloze strijd die ze met elkaar leveren.

Onenigheid

De club De Treffer'16 ontstond in 2016 op initiatief van jeugdbestuurders van TEVV. TEVV bestaat sinds 1934 en er ontstond onenigheid binnen de club over onder meer de financiën. De nieuwe club telt inmiddels 260 leden en heeft tien teams. Vanaf het begin in 2016 huurde alleen De Treffer'16 de velden van de gemeente. TEVV was ondertussen een slapende club en spelers had die vereniging niet meer.

Fusie of rooster

Tussen beide clubs botert het vanaf het begin van de oprichting van De Treffer'16 niet. De problemen werden nog groter toen TEVV in 2019 aankondigde weer een elftal in de benen te willen krijgen en ook wilde spelen op dezelfde velden. De gemeente stelde een fusie voor. En anders moest er maar een rooster worden opgesteld waardoor het duidelijk werd wanneer welke club van de velden gebruik ging maken.

De clubs kwamen er niet uit. In mei trok de gemeente Borger-Odoorn definitief de stekker uit het voetbal in 2e Exloërmond en gooide de velden op slot. De rechter vroeg zich hardop af: "Mag je als gemeente zo ver gaan dat je het complex niet meer ter beschikking stelt als bestraffing. Dan ga je wel heel ver als gemeente."

Advocaat Max Bentum van De Treffer'16 zei: "De gemeente laat een bloeiende vereniging in de steek. Dit is onbegrijpelijk." Hij sprak van onbehoorlijk bestuur bij de gemeente.

Onmogelijke eisen

Volgens Bentum heeft de gemeente niet zorgvuldig gehandeld, het besluit onvoldoende gemotiveerd en stelt ze onmogelijke eisen aan De Treffer'16. De Treffer'16 heeft volgens Bentum bovendien geprobeerd een fusie aan te gaan met TEVV. Die wilde op hun beurt per se dat de naam TEVV en hun clubkleuren blijven bestaan. "En dat moet toch eerst met de leden van de vereniging worden besproken, want die beslissen uiteindelijk. En dat vond TEVV van niet", zei Gezinus van der Laan van De Treffer'16.

Geen partij

Ook viel volgens hem geen rooster te maken over het gebruik van de velden, omdat TEVV geen spelende leden heeft. TEVV was niet uitgenodigd om bij de rechtszaak aan te schuiven. "Het ging puur om het gebruik van de velden van de komende jaar en daarin is TEVV geen partij. TEVV is pas belanghebbende wanneer zij een elftal hebben en lid zijn van de KNVB", zei Bentum. In tegenstelling tot TEVV voldoet De Treffer'16 aan de eisen van de KNVB.

Vele pogingen mislukt

De gemeente heeft meermalen een onafhankelijke gesprekspartner (mediator) ingezet om beide partijen tot elkaar te brengen. "Iedereen blijft verharden in eigen gelijk. Maar niemand wil dat de voetbalsport in het dorp stopt", zei wethouder Freek Buijtelaar tegen de rechter. De rechter deed nog een poging: "Ziet u nog een oplossing voor het gekrakeel in 2e Exloërmond?" Niemand had een antwoord.

De rechter doet 18 augustus uitspraak.