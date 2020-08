Drugslab Eext opgerold dankzij gekraakte criminele chatdienst EncroChat

Het drugslab dat de politie op 1 mei vond in een boerderij aan de Vijzelweg in Eext, dook op in het grote landelijke politieonderzoek 26Lemont. Dat bleek vanmiddag op de eerste openbare zitting bij de rechtbank in Assen. 26Lemont draait om versleutelde chatdienst EncroChat, die de politie eerder dit jaar heeft gekraakt.

EncroChat is een berichtenservice die wordt gebruikt door criminelen om onderling te communiceren. Nadat het de politie eerder dit jaar lukte de geheime berichtenservice te kraken, kon ze vanaf 1 april tot juli dit jaar live meelezen met de onderlinge communicatie, terwijl criminelen daar geen idee van hadden.

Groot drugslab

Politieteams in heel Nederland gingen aan de slag om de grote hoeveelheid berichten door te spitten en de codetaal te ontcijferen. Naar aanleiding daarvan werden door het hele land ruim honderd verdachten aangehouden, duizenden kilo's cocaïne en miljoenen euro's in beslag genomen. Ook werden negentien drugslabs ontmanteld. Het speedlab in Eext was één daarvan.

Op 1 mei werd de EncroChat-informatie over het lab in Eext ontdekt. De politie ging meteen de boerderij aan de Vijzelweg observeren en deed dezelfde avond een inval. Volgens officier van justitie Jeroen Houwink werd een groot lab gevonden dat - in tegenstelling tot wat de politie eerder meldde volop in werking was.

"Er werd gekookt. We hebben meerdere ketels geschikt voor 1000 liter vloeistof aangetroffen. Volgens de landelijke team dat drugslabs ontmantelt, was dit een heel groot lab", aldus Houwink. De speed was nog volop in productie, het eindproduct zelf was nog niet klaar.

Tuin- en taxiwerk

Bij de boerderij werden vier Brabanders opgepakt. Drie mannen van nu 20, 30 en 31 jaar uit Bergen op Zoom en een 59-jarige man uit Roosendaal. Bij de 31-jarige man werd een telefoon met toegang tot EncroChat gevonden. Volgens Houwink is de politie nog druk bezig om alle berichten over het lab in Eext te bundelen, zodat ze in het dossier kunnen.



De 59-jarige en de 20-jarige verdachten verschenen vanmiddag voor de rechter. De andere twee kozen ervoor niet te komen. De oudste verdachte heeft verklaard dat hij in opdracht van iemand de tuin bij de boerderij in Eext verzorgde en daar 400 euro voor kreeg. Hij wist niks van een drugslab, zei hij. Maar volgens de officier van justitie hebben de observerende politieagenten hem op 1 mei wel degelijk het drugslab binnen zien gaan.

De 20-jarige verdachte vertelde de rechters dat hij drie keer op en neer naar Eext is gereden om zijn medeverdachten te brengen. "Ik was gevraagd om te rijden, omdat de anderen geen rijbewijs hebben. Ik ben gebruikt en wist niks van het lab."

Nieuw verdachte opgepakt

Tijdens de zitting vertelde officier Houwink dat "zeer recent" een vijfde verdachte is aangehouden. Die wordt, net als de andere vier, verdacht van de productie van speed. Vanwege het onderzoek wilde hij verder niks over die man kwijt. Later deze week beslist de rechter-commissaris of hij langer in voorarrest blijft.

De andere vier verdachten blijven voorlopig vastzitten, bepaalde de rechtbank aan het eind van de middag. De volgende zitting bij de rechtbank in Assen is in oktober. Houwink verwacht dat het onderzoek in de maand daarvoor wordt afgerond.

Lees ook: