Provincie hoopt Den Haag te overtuigen van aanpak 'spoorknelpunt' Meppel

Het is de grote ergernis van menig treinreiziger in het Noorden. De verbinding tussen de regio en de rest van het land is regelmatig afgesneden. De provincie voelt zich vanwege het 'spoorinfarct' genoopt om in Den Haag aan te dringen op een structurele oplossing.

Met een petitie in de hand gaat Drents provinciebestuurder Henk Jumelet (CDA) vandaag met zijn collega's in Friesland en Groningen naar de Hofstad. Ook Regio Zwolle (samenwerkingsverband tussen noordelijke overheden, red.) voegt zich daarbij.

Meer dan 70 storingen

Jumelet windt er inmiddels geen doekjes meer om. De hoeveelheid storingen of andersoortige gevallen die het treinverkeer lamleggen zijn geen 'incidenten' meer, maar is structureel, vindt hij. "We praten over 71 storingen tussen Meppel en Zwolle vanaf september", rekende hij vorige week uit.

Het beeld is vervolgens vertrouwd; voor het Meppeler station is het dringen om een felbegeerd plekje in een van de schaarse bussen. Áls die al komen. Anders zit er weinig anders op dan wachten.

Tientallen miljoenen

Met de petitie vragen de provincies om 35 miljoen euro van de Tweede Kamer om de spoorproblemen het hoofd te bieden. In totaal is het dubbele nodig, maar eerder is al 35 miljoen toegezegd door het kabinet.

Met het totaalbedrag kan een vierde perron in Meppel worden aangelegd, samen met snellere wissels, een aanpassing aan de overwegen en verbeterde stroomvoorziening.

Politieke afweging

"Feit is: er hoeft maar iets te gebeuren of het hele Noorden is per spoor onbereikbaar", zegt Felix Pot, onderzoeker Transportgeografie aan de Rijksuniversiteit Groningen. "Of dat erg is, dat is een politieke afweging. Vanuit financieel oogpunt is het best uit te leggen. Het is gezien de reizigersaantallen duurder om meer spoor aan te leggen van Zwolle naar Groningen, dan van Amsterdam naar Haarlem. Maar de vraag is: is dat eerlijk en moeten we niet meer naar de bereikbaarheid van het Noorden kijken in plaats altijd de financiële afweging maken?"