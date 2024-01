Regio vraagt weer hulp Tweede Kamer voor 'spoorknelpunt' Meppel

Politieke afweging

"Feit is: er hoeft maar iets te gebeuren of het hele Noorden is per spoor onbereikbaar", zegt Felix Pot, onderzoeker transportgeografie aan de Rijksuniversiteit Groningen. "Of dat erg is, is een politieke afweging. Vanuit financieel oogpunt is het best uit te leggen. Het is gezien de reizigersaantallen duurder om meer spoor aan te leggen van Zwolle naar Groningen, dan van Amsterdam naar Haarlem. Maar de vraag is: is dat eerlijk en moeten we niet meer naar de bereikbaarheid van het Noorden kijken in plaats altijd de financiële afweging maken?"