Gevangene veroordeeld tot celstraf voor slaan bewaker in Veenhuizen

Voor het mishandelen van een bewaker in de gevangenis in Veenhuizen is een 34-jarige gedetineerde veroordeeld tot zes weken cel. De dertiger sloeg een jaar geleden de cipier zo hard tegen het hoofd dat hij gehoorschade opliep.

De bewaker sommeerde de verdachte een telefoongesprek via de vaste lijn te beëindigen. Hij was in gesprek met zijn advocaat, zei de man. De cipier toonde coulance door hem vijf minuten extra te geven. Hij bracht ondertussen de medegedetineerden naar hun cel.

Na bijna tien minuten zag hij dat de gedetineerde nog steeds telefonisch in gesprek was. Hij gaf opdracht het gesprek te beëindigen.

Klap tegen het hoofd

De dertiger reageerde woedend. Hij schold en maakte badinerende opmerkingen naar de cipier. Die werd daar niet anders van en begeleidde de man naar zijn cel. Onderweg haalde de man uit het niets uit en sloeg zijn begeleider tegen het hoofd.

De medewerker werd wakker op de hulppost van de gevangenis. Hij had geen idee wat hem was overkomen. "Ik had direct een harde piep in mijn oor", zei het slachtoffer tegen de rechter.

"Ik heb drie weken niet kunnen werken", ging het slachtoffer verder. "Ik heb veel onkosten moeten maken en een hoortoestel aan moeten schaffen. Door de tinnitus (hinderlijk oorsuizen) kan ik mij niet goed meer concentreren. Ik doe dit werk al dertig jaar."

Geen schadeclaim

De medewerker diende geen schadeclaim in. Hij stelt zijn werkgever aansprakelijk voor het incident.

De verdachte heeft niets meer van zich laten horen. Hij werd vorig jaar door de rechtbank in Groningen nog veroordeeld tot twee jaar cel voor poging tot doodslag.