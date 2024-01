Deelnemers Carbage Run rijden met roestbak door Scandinavië: 'Gaten in de bodem van de auto'

Een roadtrip maken met gepimpte barrels, die maximaal 500 euro hebben gekost en minimaal 20 jaar oud zijn. Dat is het doel van de Carbage Run. Zondag vertrekken zo'n 500 auto's vanuit Zweden richting Helsinki. De Carbage Run laat deelnemers Europa door een andere bril zien. Rijden over drukke snelwegen, langs bekende oorden, dat hoort er hier niet bij.

Justin Eisen uit Schoonebeek doet samen met vier vrienden mee aan de trip door Scandinavië. In Duitsland hebben ze een auto op de kop weten te tikken die een volledige make-over krijgt. De afgelopen week zijn de vijf vrienden flink aan het aanpoten, want er moet nog genoeg gesleuteld worden aan de auto.

Krakkemikkige bak

Toen de vriendengroep de auto kocht, wisten ze al dat ze een monteur konden gebruiken. "De auto was behoorlijk slecht, er zaten gaten in de bodem waar ik mijn vuist in kon steken. De motor liep beroerd en loopt nog steeds niet helemaal zuiver. Maar we hebben er vertrouwen in, het is hopen dat we de eindstreep gaan halen", zegt Eisen.

Tegen een beetje zenuwen moet je tijdens de trip wel kunnen, want bij een barrel kan opeens een nieuw technisch probleem opduiken. Toch voorziet Eisen geen problemen, want met de kennis die hij heeft opgedaan tijdens de opleiding monteur landbouwmachines, weet hij wel hoe een auto er van binnen uitziet.

"We nemen een uitleescomputer mee, dus als de auto een fout aangeeft dan kunnen we hem uitlezen. Maar mocht er iets zijn wat we zelf niet kunnen vinden, dan is er een hele grote Carbage Run-groepsapp. Daar stuur je een berichtje in en er is altijd wel iemand die een oplossing heeft. Je komt dus bijna altijd wel weer op pad", zegt Eisen lachend.

'Niet altijd aan de drank'

Inmiddels mag de gekochte auto legaal de weg op, want de APK is goedgekeurd. Om dat voor elkaar te krijgen heeft de vriendengroep onder andere alle gaten dichtgelast en olie ververst. "Alles was stroef en slecht, want de olie was al jaren niet vervangen. Maar gelukkig hebben we een nieuwe APK gekregen", zegt Eisen.

Het opknappen van de auto kostte de vriendengroep minder geld dan verwacht. "Om de auto de weg op te krijgen hebben we ongeveer 1200 euro uitgegeven. Gelukkig kunnen we alles delen door vijf, dat scheelt", vertelt Eisen.

Hij is niet bang om achter het stuur te gaan zitten, maar bij de dames die meegaan op de trip staat het zweet op de rug. "De meiden zeiden wel dat het misschien verstandig zou zijn als één van ons niet gaat drinken als hij achterin zit. Als niet iedereen aan het bier zit, kan altijd iemand het stuur overnemen", zegt Eisen met een glimlach.

Door een korte trip naar België te maken heeft iedereen inmiddels al wel even kunnen rijden in de auto. Maar met de extreme weersomstandigheden in Scandinavië is de Carbage Run toch andere koek.

Verveling? Zeker niet!

Mochten de vrienden onverhoopt stil komen te staan in de middle of nowhere, dan hoeven ze zich niet te vervelen. "We hebben twee Playstations ingebouwd, een Playstation 2 en een Playstation 3. Daar kun je ook films op kijken, dus we hebben genoeg te doen." Het enige wat Eisen nog te doen staat is wat extra lichten op de auto bouwen, zodat de barrel goed opvalt in het donkere Scandinavië.