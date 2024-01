Taakstraf voor uit de hand gelopen burenruzie in Coevorden

"Probeer als naaste buren dit achter jullie te laten. Ga met elkaar in gesprek. Het strafrecht zorgt in dit geval niet voor de juiste oplossing", zei de rechter tegen twee buurmannen uit Coevorden. Zij stonden terecht voor een uit de hand gelopen conflict over geluidsoverlast.

Sinds zijn 42-jarige buurman een uitbouw heeft en die heeft ingericht als een kroeg, is het leiden in last voor de naastgelegen 43-jarige bewoner. "Buurman is doof, de volumeknop gaat open en iedereen kan ongevraagd meegenieten van zijn keiharde hardcore muziek. Mijn zoon stuitert door de bassen uit zijn bed."

Kookpunt

Vorig jaar op 26 maart ging het goed mis. De oudste verdachte wilde zijn beklag doen en belde aan, probeerde telefonisch contact te krijgen en appte. Maar het krijgen van contact was niet mogelijk.

"En dan zie ik hem ineens over de schutting hangen en met een balk op onze ruit slaan", reageert de jongere buurman. Hij had door de muziek het gebel niet gehoord en gooide op zijn beurt een stoel naar de schutting.

De oudste zei dat hij daarbij werd geraakt. De stoel werd gevolgd door een klauwhamer die bij hem neerplofte. De maat was daarop vol.

Ruit ingeslagen

Met een hamer toog die op zijn beurt naar de voorkant van de woning van zijn buurman en sloeg de ruit van de voordeur in. Hij wist niet dat de vriendin van zijn buurman in de gang stond. Zij liep door de glasscherven een snee op haar neus op.

Beide mannen stonden terecht voor mishandeling, poging tot zware mishandeling en vernieling. "Na die dag is de terreur alleen maar verergerd", zei de oudste van de twee.

Goed contact, maar relatie verslechtert

De rechter betreurt het uit de hand gelopen conflict. In het begin konden beide mannen best goed met elkaar. Een poging om met elkaar in gesprek te raken door middel van een mediator (bemiddelaar) is mislukt.

De oudste verdachte zegt alsnog hiervoor open te staan, de jongste gooit de deur dicht. "Ik doe een dringend beroep op jullie om een nieuwe poging te wagen", zei de rechter.

Taakstraf

Het vernielen van de ruit kan worden bewezen, vindt de rechter. Niet de poging tot mishandeling van de vriendin, die achter de deur stond. "Ik kan niet vaststellen dat u wist dat zij daar stond."

Het gooien van een stoel is geen mishandeling, zoals werd verweten. Er is geen letsel geconstateerd. Het gooien van een klauwhamer is hooguit een bedreiging, vindt de rechter.