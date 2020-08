Emmenaar gewond door valpartij op onduidelijke trap Raadhuisplein

De bejaarde Emmenaar wilde een kijkje nemen bij de onlangs naar het plein verhuisde Rabobank toen hij een nauwelijks zichtbare trap over het hoofd zag.

Extreem gevaarlijk

Volgens Sanders is de trap vanaf het plein niet of nauwelijks te zien en is er sprake van een extreem gevaarlijke situatie. "Ik heb via Facebook mensen gewaarschuwd voor deze plek en merk dat heel veel mensen de trap als onveilig ervaren. Als je even in gedachten verzonken naar de bank loopt of rijdt lig je al plat."

Hij vervolgt: "Ik heb de gemeente een brief gestuurd en daarin geklaagd over de situatie. Als gevolg daarvan staat er nu een waarschuwingsbord. Volgens mij heeft de bank de gemeente ook gewaarschuwd voor de gevaarlijke omstandigheden en hebben zij rood-witte tape op de trap aangebracht. Maar dat is geen structurele oplossing."

Gemeente de baas

De familie hoopt dat de gemeente het probleem aanpakt zodat geen nieuwe ongelukken gebeuren. "Het is openbaar gebied en de gemeente is daar de baas. Wie deze rare situatie bedacht heeft, mag echt terug de schoolbanken in", aldus Sanders.

De gemeente Emmen laat weten de kwestie uit te zoeken en daarna met een reactie te komen.