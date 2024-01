Anniek Siegers uit Norg behoort tot de drie beste bloemschikkers van Nederland

Nieuwe poging op NK

"Je hoopt altijd op de eerste plek", geeft ze toe. "Dan mag je Nederland vertegenwoordigen op het WK Floral Art. Dat wereldkampioenschap is volgend jaar in Den Haag, waardoor je geen bloemstukken naar het buitenland hoeft te transporteren. Dat is een heleboel geregel. Stiekem hoopte ik dus op de eerste plek."

Sterke punten

Of ze opnieuw hoge ogen gooit, zal over een paar jaar blijken. In haar eigen zaak vallen tot die tijd nog genoeg bloemstukken te maken. Motiverend is dat de beste drie dit NK elkaar nauwelijks ontliepen. "Voor nu is het allemaal even mooi geweest", zegt Siegers met enige opluchting. "Maar ik was zó dichtbij; over een paar jaar wil ik weer."