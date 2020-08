Telgenkamp: Een nieuwe keeper moet het hier eerst maar eens laten zien

Telgenkamp zag, heel eerlijk, zijn plek onder de lat in rook opgaan. En dat na een seizoen waarin hij zeven keer de nul hield in 26 wedstrijden. Ook nog eens na een mentaal zwaar seizoen op de bank, nadat hij notabene als aanvoerder met Emmen promoveerde naar de eredivisie. "Tja, zo reëel ben ik wel", zegt hij na de dinsdagtraining in Delden waar de Drentse club een week lang vertoeft.

Van trainer Dick Lukkien heeft Telgenkamp begrepen dat er sowieso nog een keeper bij gaat komen. "De club wil met vier keepers werken en dat is een gegeven. Ik doe in ieder geval mijn uiterste best. Meer kan ik niet doen en dan zie ik wel wie er komt."

'Waarom zou ik bang zijn voor mijn plek?'

De belangstelling in Padt heeft in ieder geval niet gezorgd voor een deuk in het zelfvertrouwen van de 32-jarige Wierdenaar. "Waarom zou ik, na een goed seizoen, nou bang zijn voor mijn plek? Die nieuwe keeper moet het hier eerst maar eens laten zien. Sergio Padt is misschien een geval apart, maar elke andere keeper is niet zomaar van mij af."