Een klimop tegen de muren houdt huis koeler

Nederland warmt de komende dagen flink op. Dat vinden velen fijn, maar niet als het kwik ook in huis stijgt tot 30 graden of zelfs hoger. Hoe houd je de warmte zoveel mogelijk buiten met behulp van groen?

In plaats van een airco te installeren is het wellicht een goed idee om een klimop tegen het huis aan te laten groeien. "Dan houd je het een stuk cooler binnen", tipt Paul de Vries van GroenRijk Assen. Voor de komende warme periode komt dit advies echter te laat. "Maar als je nu begint, dan heb je over een paar jaar ook wat."

Groen betaalt zich terug

De Vries benadrukt dat dan wel de handen uit de mouwen gestoken moeten worden. "Natuurlijk valt of staat het succes van de klimop met het onderhoud. Je moet de plant niet overal in laten groeien, langs alle gleuven en kozijnen. Het is onderdeel van je tuin en dat vergt onderhoud."

Verder tipt De Vries leilinden te plaatsen in de tuin. "In de zomer heb je daar voordeel van, want het blad creëert schaduw. In de winter valt het blad eraf en profiteer je juist van het extra zonlicht in huis. Bomen planten is sowieso een goed idee, want daaronder is het een stuk cooler."

Niet alleen zorgt groen voor verkoeling, ook kan het de energierekening terugdringen. "Je hoeft de airco immers niet aan te doen", zegt De Vries. "Groen betaalt zich terug."