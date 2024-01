ANWB waarschuwt voor gladheid: 'Situatie Drenthe gunstig, maar er komen nieuwe sneeuwbuien aan'

Het zal je niet zijn ontgaan: op Drentse wegen is het deze ochtend op veel plaatsen plaatselijk glad door winterse buien die afgelopen nacht over de provincie zijn getrokken. Daardoor zijn vooral binnenwegen nog besneeuwd en is het opletten geblazen als je de weg op gaat.

"Gunstig is dat de buien de provincie inmiddels uitgetrokken zijn", vertelt Wijnand Zwaan van de ANWB. Daardoor kan er volgens hem goed gestrooid worden en zijn er op doorgaande wegen geen grote problemen op de weg. "Maar lokaal kan het nog steeds glad zijn."

Opletten bij op- en afritten

Met name op- en afritten van snelwegen kunnen nog verraderlijk glad zijn, waarschuwt Zwaan. "Die op- en afritten hebben een lagere wegdektemperatuur en dat betekent dat als het zout van strooiwagens niet helemaal goed is ingereden, je als automobilist zomaar van de weg af kunt glijden. Dus pas daar je snelheid aan."

Even na 07.00 uur zag Zwaan dat Drenthe helemaal filevrij was. "Maar dat kan ook snel veranderen, omdat er weer nieuwe winterse buien aan komen. Dus in de loop van de ochtend kan er toch weer nieuwe gladheid ontstaan, ook op de plekken waarop je eerder op de ochtend goed kon rijden."

'Vooruitzichten Drenthe redelijk gunstig'

Ondanks de winterse neerslag viel het maandagavond en -nacht mee met het aantal ongelukken in onze provincie als gevolg van de gladheid. "Het is een winterse situatie waar mensen inmiddels wel een beetje aan gewend zijn geraakt", denkt Zwaan. "Het is wel zo dat er op dit moment nieuwe ongelukken gebeuren, omdat sneeuwbuien het land in trekken. Maar dat speelt zich af in het midden en westen van Nederland."