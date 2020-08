Simon Tibbling droomt van de KNVB-beker met FC Emmen

De 25-jarige Tibbling tekende vorige week een contract voor twee seizoenen plus een optie voor nog een jaar bij de Drentse club. Opvallend, want de Zweed had bij Brøndby nog een doorlopend contract. "Ik was gewoon weer toe aan een nieuwe uitdaging", aldus Tibbling. "Ik heb drie mooie jaren gehad en veel geleerd. Ik heb net als in Groningen een belangrijke prijs gewonnen en in de Europa League gespeeld, maar ik had een nieuwe prikkel nodig."

'Het is een soort thuiskomen'

Dat de keuze op FC Emmen is gevallen is een kwestie van gevoel. "Natuurlijk speelde de aanwezigheid van Dick Lukkien een voorname rol, maar ook de eredivisie spreekt me nog altijd enorm aan. Of het een soort van thuiskomen is? Ja, zo kan je het wel zien. Ik heb met een aantal spelers een hele leuk tijd gehad bij Groningen en nu speel ik weer met ze. Dat is best speciaal."

Na twee dagen arbeid op het trainingskamp in Delden heeft Tibbling al een goede indruk gekregen van zijn nieuwe club. "Het niveau van de groep is hoog en de manier van trainen is bekend voor me. Het is exact zoals we ook trainden bij FC Groningen."

'Ik wil FC Emmen nog beter laten spelen dan vorig jaar'

Tibbling droomt stiekem dus van een huzarenstukje in Emmen om voor de derde keer in zijn carrière de cup te winnen, maar in de basis wil zijn nieuwe club vooral beter later spelen. "Ze hebben het afgelopen seizoen al uitstekend gepresteerd, maar het doel is om het nog weer iets beter te doen. Daar doe ik in ieder geval mijn uiterste best voor.

