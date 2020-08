Cabriobus laat toeristen kennismaken met Drenthe

Sinds deze zomer rijdt de dakloze bus door Drentse dorpen om toeristen kennis te laten maken met de provincie.

Muziek, verhalen en anekdotes

Het idee komt uit de koker van een Drents busbedrijf die door de coronacrisis zag dat er minder mensen met het openbaar vervoer reisden. "Mijn werkgever kreeg het voor elkaar om hier een rondrit te verzorgen, toen hebben Cor en ik het samen opgepakt. Het was keihard werken, maar nu hebben we wel deze rondrit", vertelt trotse buschauffeur Berend Jan Bouwers.

Speciaal voor deze ritten is hij tijdelijk omgedoopt tot gids. En met Cor bedoelt hij Cor Bijzitter, zijn collega-buschauffeur die de groepen rondrijdt. Tijdens de rit laten ze Drentse muziek horen, vertellen ze verhalen over de omgeving en komen anekdotes aan bod.

(Tekst gaat verder onder video)

Cabriobus

Voor Bijzitter is het rijden met de bus uit 1976 simpelweg genieten. "Hij reed vroeger voor het OV, voor de FRAM en GADO en noem allemaal maar op. Het was het type bus dat mij destijds naar school bracht", blikt hij nostalgisch terug.

"Maar rijden hierin, ja het is wel wat aanpassen hoor. Bussen van tegenwoordig is allemaal comfort, dat is hier minder. Het sturen is wat zwaarder, maar daar krijg je dikke spierballen van natuurlijk", lacht Bijzitter.

Toeristen in de cabriobus. (Rechten: RTV Drenthe/Ronald Oostingh)

Win-winsituatie

De ritten zijn gunstig voor zowel de recreatieve ondernemers waar de bus langsrijdt als ook voor de busmaatschappij zelf. "Ja we zijn natuurlijk allemaal bezig om in deze moeilijke tijd het hoofd boven water te houden, zo laten we ook zien dat het gewoon bruist in Drenthe", spreekt chauffeur Bijzitter bemoedigend.

"Ja we laten inderdaad plekken zien waar toeristen dan later terug kunnen komen", voegt Bouwers daaraan toe. Wat natuurlijk gunstig kan uitpakken voor de ondernemers uit de buurt. "Maar of de toeristen daar ook echt heen gaan is voor ons verder niet van belang, wij willen ze vooral entertainen, een soort attractie geven."

Een opvallende verschijning is de rode cabriobus in ieder geval, en na een winderig ritje van dik een uur stappen veel toeristen dan ook tevreden uit de bus: "We wisten eigenlijk al wel dat Drenthe mooi was, maar nu weten we het zeker."