Bij welke Drentse zwembaden moet je reserveren?

Naast de gebruikelijke maatregelen om de verspreiding van het coronavirus in te dammen, zoals het bewaren van de anderhalvemeterregel en de hygiënemaatregelen, hebben sommige buitenbaden tijdsblokken ingevoerd om controle te houden op het aantal bezoekers. Daarnaast moet je soms reserveren om binnen te komen.

Hoe is dat bij het openluchtbad bij jou in de buurt? RTV Drenthe heeft de Drentse buitenbaden op een rijtje gezet.

Gemeente Aa en Hunze

De gemeente Aa en Hunze heeft twee buitenzwembaden: de Borghoorns in Annen en Zwanemeer in Gieten. Beide zwembaden kun je zonder reservering bezoeken. Dan moet je wel bij de kassa je naam en telefoonnummer doorgeven.

De zwembaden werken met tijdsblokken voor baantjeszwemmen en recreatief zwemmen. Recreatief zwemmen kan doordeweeks tussen 13.00 en 19.00 uur en in het weekend tussen 11.00 en 17.00 uur. Op de tijden dat je mag banenzwemmen is het wedstrijdbad voor recreatiebezoekers gesloten.

Gemeente Assen

De gemeente Assen heeft geen openbare openluchtbaden.

Gemeente Borger-Odoorn

In deze gemeente kun je zwemmen in drie openluchtbaden: De Leewal in Exloo, De Zwaoi in Valthermond en De Buiner Streng in Nieuw-Buien. Het trio hanteert dezelfde openingstijden, wordt duidelijk op de website van Zwembaden Borger-Odoorn B.V.

Bepaalde tijdsblokken zijn bedoeld voor het zwemmen van de baantjes en het zwemmen met de familie, met een half uur tussenpauze. "De reden is dat we na elk blok de kleedkamers en wc's willen desinfecteren", legt manager Henk Smit uit. "Daarom hebben we een half uur tussenpauze."

Doordeweeks zijn in de ochtend de banenzwemmers aan de beurt, na 10.00 uur is het 'familiezwemmen' voor kinderen tot en met 12 jaar. Na 13.00 uur kunnen kinderen tot en met 17 jaar het bad betreden waarbij een volwassene per kind welkom is als begeleider. Deze mag niet zwemmen en krijgt een plek toegewezen.

In het weekend is er dezelfde volgorde. Banenzwemmers tussen 10.00 en 11.00 uur. 'Familiezwemmen' is tussen 11.30 en 13.30 uur. Tussen 14.00 en 17.00 uur kunnen kinderen tot en met 17 jaar weer zwemmen.

Om binnen te komen moet je per locatie andere bedragen betalen, maar een kaartje is wel de hele dag geldig. Je hoeft niet te reserveren, maar je moet aan de kassa een gesprek voeren over je gezondheid en daarnaast moet je je naam en telefoonnummer achterlaten.

Gemeente Coevorden

Zin om te zwemmen in Zwembad Zweelo, Bosbad Noord-Sleen of Bosbad Zwinderen? Dan moet je vooraf reserveren. Reserveren kan op de websites van de drie openluchtbaden.

Om te zwemmen moet je een tijdsblok boeken. In Zwinderen duren de zwemblokken 3,5 uur. Bij Noord-Sleen verschilt dat per dag, maar kan je elke dag tussen 12.00 en 17.30 uur recreatief zwemmen. Ook zijn er blokken gereserveerd voor bezoekers die banen willen zwemmen.

Bij Zweelo is de duur van een tijdsblok en hoeveel mensen dan op het terrein mogen zijn, afhankelijk van het tijdstip. Kijk voor een duidelijk overzicht op de websites van de zwembaden.

Gemeente Emmen

Binnen de gemeente Emmen zijn er drie openluchtbaden. Het Openluchtzwembad Emmer-Compascuum, De Wieke in Nieuw-Weerdinge en het Geert Vos Bad op Erica.

In Emmer-Compascuum hoef je niet te reserveren. Wel moet je je gegevens achterlaten bij de kassa. Je kan elke dag vanaf 11.00 uur recreatief zwemmen. Van maandag tot en met vrijdag is in de ochtend een uurtje gereserveerd voor bananenzwemmers (vanaf 8.30 uur), maar dan mogen alleen abonnementhouders naar binnen.

Zwemmers kunnen doordeweeks tussen 13.00 tot 20.00 uur terecht in De Wieke. In het weekend sluit het bad twee uur eerder. Vanwege corona mogen er in totaal 150 bezoekers op het terrein van zwembad De Wieke zijn, staat in de huisregels op de website van het zwembad. Je hoeft niet vooraf te reserveren.

Het Geert Vos bad in Erica laat meer bezoekers toe, maximaal 400. Het bad is doordeweeks geopend van 13.00 tot 19.45 uur. In het weekend gaan de poorten om dezelfde tijd open maar sluiten ze om 18.00 uur. Je bent niet verplicht om vooraf te reserveren, maar je mag vooraf bellen voor een plekje.

De Leemdobben in Vries (Rechten: RTV Drenthe / Erwin Kikkers)

Gemeente Hoogeveen

De gemeente Hoogeveen heeft geen openbare openluchtbaden.

Gemeente Meppel

De gemeente Meppel heeft geen openbare openluchtbaden.

Gemeente Midden-Drenthe

Bij zwembad De Boskamp in Westerbork kan 'jeugd tot en met 17 jaar en hun ouders' recreatief zwemmen tussen 12.00 en 17.30. In het weekend kunnen ze zwemmen vanaf 13.30 uur en sluiten de poorten een half uur eerder.

'Om teleurstelling te voorkomen', kan je volgens leidinggevende Ans Mollenhorst vooraf telefonisch reserveren. Het kan namelijk zijn dat medewerkers in de loop van de dag merken dat het te druk wordt en dat er geen bezoekers meer bij mogen. Dat is volgens haar tot nu toe nog niet voorgekomen.

Banenzwemmers kunnen op andere tijden terecht bij De Boskamp. Doordeweeks zowel 's ochtends als 's avonds. In het weekend alleen zaterdag tussen 12.00 en 13.00 uur.

Gemeente Noordenveld

In zwembad Veenhuizen mogen maximaal 250 badgasten naar binnen. In het diepe- en recreatiebad mogen respectievelijk maximaal 30 en 40 volwassenen zitten, maar er is geen maximum wat betreft het aantal kinderen. Je kan 's ochtends, 's middags en 's avonds zwemmen.

Wil je het zwembad bezoeken, dan moet je je naam en telefoonnummer achterlaten. Kioskmedewerkers doen elk uur een hygiëneronde.

Gemeente Tynaarlo

Op de website van de Samenwerkende Zwembaden Gemeente Tynaarlo - met de openluchtbaden De Leemdobben in Vries en Lemferdinge in Paterswolde - staat dat je vooraf niet hoeft te reserveren.

Wel zijn in beide zwembaden tijdsblokken ingesteld, bedoeld voor baantjeszwemmen, zwemlessen en recreatief zwemmen. Voor meer informatie en een overzicht, klik hier.

Gemeente Westerveld

In de gemeente Westerveld kun je een verfrissende duik nemen in Het Beleefpark in Dwingeloo, De Kerkvlekken in Havelte en in Bosbad Vledder.

Voor het zwembad bij Het Beleefpark hoef je niet te reserveren, wel is er een maximumaantal van 800 bezoekers.

Bij De Kerkvlekken in Havelte hoef je niet meer te reserveren, maar wordt wel gevraagd je naam en telefoonnummer achter te laten bij het betreden van het zwembad. 's Ochtends kunnen bezoekers baantjeszwemmen, vanaf 12 uur kunnen bezoekers recreatief zwemmen.

Voor het Bosbad in Vledder hoeft niet gereserveerd te worden, wel moet je als bezoeker je naam en telefoonnummer achterlaten. Kijk ook even op de Facebookpagina voor de openingstijden bij heel mooi of juist slecht weer.

Gemeente De Wolden

Gemeente De Wolden telt drie openluchtbaden: De Slenken, De Waterlelie en zwembad Ruinen.

Bij zwembad De Slenken hoeft er niet gereserveerd te worden.

Bij De Waterlelie in Zuidwolde hoeven alleen abonnementhouders te reserveren. Je kunt ook een kaartje uit de losse verkoop kopen, in dat geval moet je je naam en telefoonnummer achterlaten. Er kan gereserveerd worden voor één of meerdere tijdblokken van een uur.

In Ruinen wordt alleen een reserveringssysteem gehanteerd tijdens warme dagen of te verwachten drukte. Op die momenten wordt er in tijdblokken van 3 uur gezwommen. Of je wel of niet moet reserveren wordt in ieder geval 48 uur van te voren gecommuniceerd via alle kanalen van het zwembad.

De websites en Facebookpagina's van de Drentse openluchtbaden vormen de bronnen voor dit artikel. Ook heeft RTV Drenthe een belronde gedaan voor de laatste stand van zaken. Wijziging doorgeven? Mail redactie@rtvdrenthe.nl. Het kan zijn dat de zwemtijden veranderen door het lekkere weer de komende dagen. Voor de laatste updates, kijk op de website of de Facebookpagina van het zwembad.

