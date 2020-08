Zomerserie sport: jeu de boules campingspel en topsport

"Wat is eigenlijk het verschil tussen jeu de boules en petanque?", vragen Dijkhuizen en Posthuma zich af. De Franse aanwinst van FC Emmen, Lucas Bernadou, kijkt de mannen vragend aan. Van jeu de boules heeft de Fransman nog nooit gehoord en dat blijkt te kloppen. "In Frankrijk spelen ze petanque, maar wij noemen het jeu de boules", laat Gerhard Damhuis, oprichter van Sur la Tête weten.

Meer dan een campingsport

"Veel mensen kennen jeu de boules van de camping en dat is prima, maar wij vinden het een echte sport", gaat Damhuis verder. Ja mag het zelfs een topsport noemen, die ook fysiek het nodige vergt. "Je speelt soms vijf wedstrijden op een dag en dan speel je een uur of zes en dat is best zwaar."

Damhuis heeft in 1994 Sur la Tête opgericht - hij was toen 27 jaar - maar in 2020 is hij nog steeds het jongste lid. En dus is de vereniging op zoek naar jonge leden. "We zijn op zoek naar mensen die kort voor hun pensioen zitten en zich afvragen, wat ga ik zometeen doen. En op die mensen richten wij ons."

Even later beginnen Dijkhuizen en Posthuma aan hun wedstrijd. Dijkhuizen, een ervaren kampeerder, tegen Posthuma, die het liefst zijn vakantie in een luxe hotel doorbrengt. Is Dijkhuizen in het voordeel of wint de onervaren Posthuma? Bekijk hieronder het resultaat.