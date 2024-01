Aanbod huurwoningen steeds kleiner: prijzen in Drenthe schieten omhoog

Door de huurprijs te delen door de oppervlakte van de woning, komt Pararius tot eengemiddelde huurprijs per vierkante meter . Dat doen ze elk kwartaal, zodat duidelijk wordt met hoeveel procent die prijs is gestegen of gedaald ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder.

Pararius bekijkt elk kwartaal hoeveel huurwoningen worden verhuurd. Voor al die woningen met een huurprijs vanaf 808,06 euro per maand (de sociale huurgrens) wordt in kaart gebracht in welke gemeente of provincie ze liggen, hoe groot ze zijn en wat de huurprijs per maand is.