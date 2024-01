Twee doden in Weiteveen, verdachte (50) uit Klazienaveen gearresteerd

In Weiteveen zijn vanochtend twee mensen om het leven gebracht. De politie heeft één aanhouding verricht. De verdachte is een 50-jarige man uit Klazienaveen.

De politie kreeg rond 8.45 uur een melding dat een auto op een boom was gebotst. Al gauw bleek dat er meer aan de hand was. Een van de slachtoffers is in de auto gevonden. Het andere slachtoffer lag in een woning.