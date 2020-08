Onafhankelijk bureau helpt ProRail bij onderzoek naar probleemlift station Meppel

De lift op het station is vaker dan gemiddeld stuk erkent ook ProRail dat verantwoordelijk is voor de lift. "We kijken nu zelf met de NS of we er iets aan kunnen doen, maar misschien zien wij wel iets over het hoofd. We willen het onderste uit de kan halen dus vragen we ook een onafhankelijke partij ernaar te kijken", legt woordvoerder Andy Wiemer uit.

Vervanging kost 300.000 euro

Die onafhankelijke partij, een ingenieursbedrijf, moet kijken of de lift kan blijven of dat ProRail toch beter een andere kan plaatsen. Al ziet de spoorbeheerder die laatste optie liever niet gebeuren: "Deze lift moet eigenlijk pas in 2029 vervangen worden, dat kost driehonderdduizend euro. Voordat we dat belastinggeld uitgeven willen we toch echt kijken of er geen andere oplossing is."

Woordvoerder Andy Wiemer legt hieronder uit waarom ze voor een onafhankelijk bureau kiezen.

Stuk

De afgelopen maanden was de lift in Meppel regelmatig in het nieuws. Vaak stoort 'ie, en soms zitten er ook mensen in vast. Volgens ProRail heeft dat drie oorzaken. "Ten eerste stoort de lift bovengemiddeld, dat stoort ons ook. Maar ook hebben we te maken met scholieren aan de overkant van het spoor die gebruik maken van de lift met de fiets. Die botsen tegen de deur aan, maar dat kan de lift niet hebben", aldus Wiemer.

Als derde oorzaak noemt hij vandalisme, zo lijmde onlangs iemand de knoppen van de lift vast waardoor een vrouw vast kwam te zitten. Naast het onafhankelijk onderzoek wil ProRail daarom ook kijken naar de mogelijkheid om camera's op het station te plaatsen om zo het vandalisme tegen te gaan.

Schoolbezoek

De gemeente Meppel laat weten voorlopig niets aan de problemen te kunnen doen omdat de lift eigendom is van ProRail. Wel hoopt de spoorbeheerder samen met de gemeente langs te kunnen bij de school om jongeren erop te wijzen dat hun gedrag met de fietsen in de lift echt niet kan.

"De lift is voor ons echt een zorgenkindje", benadrukt Wiemer namens ProRail. "We hebben al veel onderdelen vervangen en plegen continu onderhoud. Wanneer de problemen opgelost zijn kan ik nog niet zeggen, maar we doen ons uiterste best."