Verdachten schietincident Maria in Campislaan Assen: ‘Wij werden aangevallen’

Verhaal halen na stenen gooien

Het 24-jarige slachtoffer liep tijdens het geweldsincident op klaarlichte dag aan de Maria in Campislaan vijf schotwonden op in zijn lies, buik, rug en been. Hij werd daarna zwaargewond overgebracht naar het ziekenhuis in Groningen. Het slachtoffer zou kort daarvoor stenen hebben gegooid naar de auto van een van de verdachten. De autobezitter en zijn jongere broer wilden daarop verhaal halen.