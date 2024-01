Koning wacht tjokvolle anderhalf uur bij bezoek aan Meppel vandaag

Rondleidingen, presentaties en tussendoor nog kort een praatje maken met fans. Koning Willem-Alexander bezoekt vandaag Meppel en kan rekenen op een bomvol programma.

De koning wordt rond 13.40 uur welkom geheten bij Alumax Boats en krijgt vervolgens een rondleiding bij het bedrijf dat aluminium boten ontwerpt en bouwt. Nadat de koning de ins en outs van watertaxi's en elektrische rondvaartboten tot zich heeft genomen, wacht hem een presentatie van de Weever Groep. De eigenaar gaat in op onderwerpen als waterstof, circulaire bouw en hergebruik van materialen. Het bedrijf is gevestigd in Kampen, de haven daar werkt samen met die in Meppel en Zwolle onder de vlag Port of Zwolle.

Vrachtwagenfabrikant Scania sluit het eerste deel van het bezoek af met een presentatie. Onder andere studenten die stage lopen vertellen over hun ervaringen en toekomstplannen.

Met de boot

Nog geen uur na zijn ontvangst zit deel één erop. Willem-Alexander stapt in een watertaxi om van Alumax naar de rand van het centrum van Meppel te gaan. Bij de Galgenkamspbrug zijn een paar minuten ingeruimd voor Oranje-fans. In het programma is namelijk een publieksmomentje opgenomen.

De koning wandelt vervolgens naar het Fieldlab Circulair Ondernemen om bijgepraat te worden over innovaties bij het produceren van voedsel. In het lab wordt pasta gemaakt van oesterzwammen, crackers van meelwormen en bitterballen van kromme asperges. Om 15.10 neemt Zijne Majesteit afscheid.

Bezoek aan Drenthe

Met het bezoek van vanmiddag evenaart de koning al het aantal officiële bezoeken aan Drenthe van afgelopen jaar. Vorig jaar kwam hij een keer naar Drenthe, in juni bezocht Willem-Alexander het provinciehuis in Assen, daarna ging hij naar de voorstelling East Side Story in het voormalige Kamp Schattenberg en Laaghalen. Het tweede bezoek aan Drenthe dit jaar staat ook al lang en breed gepland. Op Koningsdag komt de koning met zijn familie naar Emmen om zijn verjaardag te vieren.