Nieuwe testlocatie voor corona komt in Meppel

In Meppel komt de nieuwe mobiele testlocatie waar mensen zich op corona kunnen laten testen. Volgens de GGD Drenthe is de exacte locatie in Meppel nog niet duidelijk, daar wordt nog over gesproken met de gemeente.

De mobiele testfaciliteit is bedoeld om mensen met klachten in Zuidwest-Drenthe te testen. De GGD zag de laatste tijd dat veel mensen uit deze regio zich lieten testen bij andere testlocaties. "We zien dat het in Steenwijk bij een testlocatie van de regio IJsselland vrij druk is. Dus we hopen met de locatie in Meppel ook Steenwijk te kunnen ontlasten", vertelt een woordvoerder van de GGD.

Nieuwe locatie Emmen

De mobiele testlocatie in Meppel kan ook snel ter plaatse zijn als er ergens een lokale uitbraak in de regio is. Zolang dit niet het geval is, blijft de testfaciliteit in Meppel staan.

Morgen opent de GGD ook de nieuwe testlocatie in Emmen, die komt bij de brandweerkazerne aan de Nijbracht. Mensen kunnen daar van maandag tot en met vrijdag terecht. Daarnaast is er ook in Assen de mogelijkheid om je te laten testen op corona.

Meer besmettingen

Gisteren zijn er in Drenthe vijf mensen positief getest op corona. Daarvan komen er drie uit Hoogeveen, één iemand woont in Assen en één iemand woont in de gemeente Tynaarlo. In totaal zijn er in Drenthe nu 561 mensen positief getest op corona. Dat blijkt uit cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Het RIVM maakte gisteren nog bekend dat er vorige week in de hele week in Drenthe vijf besmettingen waren bijgekomen.

Oproep: laat je testen

De GGD ziet de laatste weken ook in Drenthe het aantal testen afnemen en doet een oproep aan iedereen met milde klachten: bel voor een afspraak om je te laten testen.

Alle locaties zijn per auto bereikbaar, maar ook te voet of op de fiets. Testen kan op afspraak, hiervoor is het landelijke nummer 0800-1202 dagelijks bereikbaar tussen 8.00 uur en 20.00 uur.

