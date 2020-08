Waarschuwingsborden moeten drukte bij 't Nije Hemelriek voorkomen

"Vorige week viel ons op dat alle automobilisten die moesten omkeren ook even wilden weten waarom ze niet verder mochten. Dus we moesten iedereen uitleggen 'sorry, u kunt er niet in, want de parkeerplaats is vol'", zo vertelt boswachter Martijn Harms.

Op de parkeerplaats rondom 't Nije Hemelriek kunnen zo'n 2000 auto's staan. Volgens Harms stond die vorige week vrijdag om twaalf uur 's middags al vol.

'Wegen moeten toegankelijk blijven voor hulpdiensten'

De borden op de toegangswegen naar de plas moeten er ook voor zorgen dat er geen gevaarlijke situaties ontstaan. Harms: "Anders gaan mensen parkeren op de toegangswegen naar de plassen toe. Dan zijn de wegen niet meer toegankelijk voor hulpdiensten, mocht er wat gebeuren."

'Nog nooit zo druk gezien'

In de twintig jaar dat Martijn Harms als boswachter werkt, heeft hij nog nooit zo'n drukte gezien. Of dat te maken heeft met de volle campings in Drenthe? "Dat ook. Het klopt dat er niet alleen maar Drenten komen. Er komen ook veel mensen uit Groningen. Dus Veendam, Pekela, de stad Groningen... ze komen echt van heinde en verre. Ook uit Beilen komen hier mensen naartoe, maar daar hebben ze bijvoorbeeld ook het Blauwe Meer waar ze kunnen zwemmen."

Harms deed tijdens de grote drukte van vorige week dan ook een oproep om niet meer naar de plas te komen, omdat er niet meer geparkeerd kon worden. Ook bij het Loomeer en de Yberenplas was het volgens de boswachter overvol.

'Ga niet eigenwijs tegen de verkeersregelaars doen'

Als je deze week wilt komen zwemmen, doe je er volgens Harms goed aan om op de borden langs de weg te letten en de instructies van de verkeersregelaars op te volgen. "Die staan er niet voor niks. Wij proberen met de verkeersregelaars de parkeerplaatsen zo optimaal mogelijk te benutten, zodat iedereen een plekje kan krijgen. En ga dan niet eigenwijs tegen de verkeersregelaars doen, want ze staan er voor onze bezoekers."

Overigens heeft het grootste deel van de mensen begrip voor de situatie. "Helaas zijn er ook een aantal mensen die het niet kunnen waarderen", aldus Harms.

Vanochtend vond hij het nog relatief rustig bij de plas, maar hij durft er niets over te zeggen. "We werken niet met een reserveringssysteem. Al zou dat wel handig zijn, want dan wisten we waar we aan toe zijn."

Parkeerverbod strand Nijstad Hoogeveen

Afgelopen vrijdag was het ook erg druk op de weg naar strand Nijstad in Hoogeveen. Veel auto's parkeerden op de toegangsweg, waardoor het volgens de gemeente Hoogeveen 'voor de hulpdiensten onmogelijk was om snel ter plaatse te zijn wanneer er een calamiteit zou zijn bij paviljoen Nijstad, bij het strand of de NAM-locatie'.

Daarom is er per direct een parkeerverbod ingesteld voor de toegangsweg naar strand Nijstad. Het verbod geldt voor beide zijden van de weg. Wie het parkeerverbod negeert, kan rekenen op een fikse boete. Op drukke momenten zullen er verkeersregelaars staan die bezoekers naar een gratis parkeergelegenheid op een weiland leiden.