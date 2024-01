De rockabilly van Liz Young and the Black Slacks

Misschien wel de enige band uit Drenthe in zijn genre: rockabilly. Liz Young and the Blacks Slacks vonden het hoogtijd dat er Drentse band kwam die een eerbetoon musiceert voor de rock en roll van de jaren vijftig.

Met een repertoire vol covers en inmiddels een eigen nummer zijn ze klaar om het Noorden te veroveren (en daar buiten). En dat alles bijna binnen een jaar. "Je vindt elkaar via internet met de wens om die stijl te spelen", vertelt gitarist Bas van Domburg uit Meppel. De vier bandleden kenden elkaar niet voor het begin van de band. "Het leuke was, we raakten eerst met elkaar in contact", wijst Van Domburg naar zangeres Nathalie Vroon uit Emmen, "en al heel snel de connectie over de muziek gevonden. Dan ga je muzikanten zoeken en toen hadden we deze twee heren er ook heel snel bij." Hij kijkt naar contrabassist Frank Heijnen en drummer Bart Schouwink. "Een jaar gelden ging dat los."

Van Domburg legt uit dat er binnen het genre rockabilly tig sub-genres te verdelen zijn. "Wij zitten wel echt in de roots-rockabilly. De oude rockabilly die in de jaren vijftig is begonnen. Iedereen kent Elvis wel; de eerste Elvisplaten. Daar spelen wij wel heel erg naartoe. Dat is wat ons het meeste ligt."

Pin-up girl

Geheel in stijl staat het kwartet op het podium. Vroon voorop. Ze heeft in haar uiterlijk elementen verwerkt die doen denken aan de klassieke Amerikaanse modellen van weleer en dat is niet zo gek. "Mijn betovergroottante is Sally Blaine. Dat was een van de allereerste pin-updames en haar originele naam is Elizabeth Jane Young", zegt Vroon trots. Natalie Elizabeth Engeltje de Jong is haar volledige meisjesnaam. Een kleine stap: Liz Young. En de Black Slacks? Dat is de bijnaam voor de broeken die rockers in de jaren vijftig tijdens de destijds zeer populaire dansfeesten droegen, leggen Van Domburg en Vroon uit.

Eigen nummers