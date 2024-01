Verdachte filmde zichzelf in Weiteveen na geweld: 'Ik zal de rest van mijn leven wel de bak ingaan'

De 50-jarige man uit Klazienaveen die vermoedelijk verantwoordelijk is voor de dood van twee mensen in Weiteveen, heeft daar na zijn vermeende daad live op Facebook over verteld.

In de video, die massaal rondgaat op sociale media, verklaart hij dat zijn gezin een jaar lang getreiterd en bedreigd is door de slachtoffers. Hij zegt dat hij voor zijn gezin opkwam, omdat hij zich niet gehoord voelde door de politie. "Ik zal de rest van mijn leven wel de bak ingaan, maar ik red mij daar wel. Als jullie maar veilig zijn, jongens. Ik houd zoveel van jullie", zegt hij tegen zijn familie.

Verkoop van een huis

Ook zijn partner heeft een video gedeeld. Zij verklaart geëmotioneerd dat het conflict draaide om de verkoop van het ouderlijk huis van de verdachte. Ze zegt dat de kopers hen het leven zuur hebben gemaakt. Vanochtend ging ze naar haar werk, waar ze hoorde dat haar man "waarschijnlijk die mensen heeft neergeschoten".

Op de video laat de verdachte een bebloede hand zien. Hij zegt: "Ik pleeg geen verzet, ik sta aan de straat. Zonder wapen, zonder iets. Ik heb alleen de vinger er half afliggen. Dat is niet anders, dat is te repareren."

Bargerweg

De man werd vanochtend opgepakt aan de Bargerweg. De politie kreeg eerder die ochtend een melding dat een auto op een boom was gebotst. Later kwam er een melding van een 'geweldsincident', waarbij meerdere mensen gewond waren geraakt. Kort daarna werd duidelijk dat twee mensen om het leven waren gekomen. Volgens de politie was daarbij ook geschoten.

De politie onderzoekt nog wat de relatie is tussen de verdachte en de slachtoffers. Een woordvoerder bevestigt dat de video's worden meegenomen in het onderzoek. Over de identiteit van de slachtoffers is nog niets bekend. De politie zegt daar later vandaag meer over bekend te maken.

Achterstallig onderhoud

Navraag bij buren en inwoners van Weiteveen over de verdachte, de 50-jarige man uit Klazienaveen, en de slachtoffers leert dat er al lang een slepend conflict tussen alle betrokkenen speelde. De Klazienavener verkocht zijn ouderlijk huis ongeveer een jaar geleden aan twee personen. Volgens buurtgenoten zou het gaan om een man en een vrouw met mogelijk Poolse roots. Na de koop kwam het tot onenigheid, onder meer over achterstallig onderhoud van de woning.

De kopers vonden dat de Klazienavener daar iets aan moest doen. Hierover ontstond een meningsverschil, waarbij het volgens de omwonenden het op een gegeven moment uitdraaide op pesterijen. Zo zouden er glasscherven zijn geworpen in het weiland waar de Klazienavener paarden hield. De intimidatie ging zo ver, dat de Klazienavener zelfs camerabewaking bij zijn huis liet ophangen, aldus een buurvrouw.

'Stak altijd de hand op'

Omwonenden zijn geschokt door wat er voorgevallen is. "Je kunt je niet voorstellen dat zoiets gebeurt in een dorp als het onze", aldus een buurvrouw. De naaste buren kenden de slachtoffers niet, maar wisten dat het hoog was opgelopen tussen hen en de verdachte. De man die is opgepakt, is wel goed bekend in de straat. "Een hele rustige vent. Eentje die altijd de hand opstak. Ook al woonde hij hier niet meer, hij maaide nog gewoon de bermen langs de weg. De laatste van wie je een actie als deze verwacht."

Twee schoten