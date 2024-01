Eis: vier jaar cel voor man uit Borger na seksueel misbruik dochter

Een 54-jarige man uit Borger heeft volgens het Openbaar Ministerie (OM) jarenlang zijn dochter seksueel misbruikt. Hij zou ook zijn ex-partner hebben verkracht. Tegen de man is 48 maanden cel geëist, waarvan acht maanden voorwaardelijk.

Het misbruik zou hebben plaatsgevonden van 2013 tot 2017. Het meisje was in de beginperiode elf jaar oud. Ze sliep na de scheiding van haar ouders vaak bij haar vader in bed. De man was aangeslagen door de scheiding en zij wilde hem steunen, zei de aangeefster jaren later tegen de politie. Ze had in 2022 een informatief gesprek met de agenten, de aangifte volgde daarna.

'Relatie tussen vader en kind niet normaal'

De aangeefster had inmiddels een vriend. Het werd haar toenduidelijk dat de relatie die zij als jong kind met haar vader had, niet normaal was. In een zedenzaak zoals deze komt het vaak voor dat om die reden pas veel later aangifte wordt gedaan, zei de officier van justitie. Zij vindt dat er geen sprake is van een tijdsverloop. De verdachte erkent dat hij zijn minderjarige dochter heeft betast. De overige beschuldigingen ontkent hij.

De verkrachting van de ex-partner zou in november 2013 in de badkamer zijn gebeurd. De verdachte en zijn ex-vrouw stonden op het punt uit elkaar te gaan, toen de zoon van het paar op lawaai in de badkamer afkwam. Hij verklaarde dat hij zijn vader met de handen om de hals van zijn moeder zag staan, terwijl haar ondergoed gescheurd was. Deze verklaring ondersteunt de aangifte van de vrouw, zei de aanklaagster. De verdachte ontkent met klem

Persoonlijkheidsstoornis

De officier van justitie heeft in haar strafvoorstel rekening gehouden met de persoonlijkheidsstoornis die bij de verdachte is geconstateerd. Dit maakt hem in verminderde toerekeningsvatbaar. "De verdachte had zijn dochter in die moeilijke periode moeten beschermen", zei de aanklaagster. De advocaat van de verdachte wees de rechtbank erop dat de verdachte op eigen initiatief hulp heeft ingeroepen.

"Hij is bereid mee te werken aan verdere behandelingen", zei de adocaat. Een langdurige celstraf zou grote gevolgen hebben voor het huidige gezinsleven van de man. In vergelijkbare zedenzaken die door in de rechtbank zijn behandeld, zijn lagere straffen opgelegd. De raadsvrouw vroeg de rechtbank in Assen hiermee rekening te houden.