Assen peilt behoefte padelbanen: tennisclubs zitten erom te springen

De Asser tennisverenigingen Amelte en De Hertenkamp zitten te springen om padelbanen. Daar is grote behoefte aan, zo zeggen ze. Maar het wachten is op de uitkomst van een behoefte-onderzoek van de gemeente die een aantal sportaccommodaties onder de loep neemt.

"Padel en tennis, zowel binnen als buiten, nemen daar een belangrijke plaats in", aldus de gemeente. Volgens een woordvoerder duurt het nog enkele weken voordat het onderzoek klaar is, en de conclusies gedeeld kunnen worden.

Zes padelbanen

Assen telt momenteel zes padelbanen, twee buiten en vier binnen. ATV De Hertenkamp opende in 2020 twee banen op haar tenniscomplex bij het Asserbos. Die banen zijn 'zeer druk bezet'. Sport- en uitgaanscentrum Plaza Sportz Assen in Marsdijk, voorheen Pand17, heeft vier commerciële indoorbanen. Die zijn vooral in de avonduren zo in trek, dat er weken van tevoren gereserveerd moet worden.

Voor Expo Assen zijn al een tijd plannen voor een padelcomplex met acht indoorbanen. Maar in de voormalige evenementenhal bij het TT Circuit zitten zeker nog tot 1 april asielzoekers.

Padel, dat een mix is tussen tennis en squash en door vier personen wordt gespeeld, is een sterk groeiende sport. Vooral onder jongeren is het spel in trek. De Asser tennisclubs willen graag in die behoefte voorzien. "Assen is een sportstad, stimuleren tot meer bewegen hoort erbij. En als je met padel met name de jongeren aan het bewegen kunt krijgen, dan moet je dat niet laten", zegt voorzitter Martijn Oostra van TV Amelte.

'Goede buur'

Bij tennisclub Amelte is nog altijd geen padel mogelijk. Ze wil haar zevende tennisbaan wel opofferen voor twee padelbanen, "want we willen onze vierhonderd leden ook graag meer bieden." Maar na bijna twee jaar zijn ze nog weinig opgeschoten met hun wens. De club huurt het tenniscomplex van de gemeente Assen, en die moet eerst groen licht geven voor de aanleg, en vervolgens voor de financiering.

Oostra hecht eraan dat de komst van de padelbanen 'in goed overleg met de omliggende buurt gebeurt'. "We zijn altijd een goede buur geweest als tennisvereniging, en willen dat graag zo houden. Je ziet dat geluidsoverlast toch een probleem wordt voor buurten zodra er padelbanen komen. Het maakt nu eenmaal meer lawaai dan tennis. We willen overlast voor zijn."

Akoestisch onderzoek

Mocht de gemeente de padelbanen op het tenniscomplex goedkeuren, dan is volgens Oostra nader akoestisch onderzoek nodig. "Om te zien of het geluidstechnisch allemaal binnen de normen kan. En zijn er dan toch geluidswerende maatregelen nodig, dan kijken we of dat mogelijk is."

TV Amelte is bijna twee jaar bezig met de gewenste padelbanen. De club hoopt snel op duidelijkheid, en zou dolgraag nog dit jaar de banen willen hebben. Maar Oostra vreest het ergste. "Helaas werkt het bij de gemeente allemaal niet zo snel."

ATV Hertenkamp, dat met haar complex in het Asserbos ligt, wil haar negende tennisbaan opofferen voor twee extra padelbanen erbij. En heeft daar ook haast mee. "We moeten nu vaak nee verkopen in de avonduren, omdat onze huidige twee padelbanen bezet zijn. Eentje hebben we nodig voor trainingen, dan blijft er maar eentje over voor onze leden en dat is wat weinig.", zegt bestuurslid Geralda Extra. "En overdag verhuren we onze padelbanen ook steeds vaker aan scholen, die ontdekken ook steeds meer deze tak van sport."

Dubbel zo duur

Bij ATV De Hertenkamp verdubbelde het aantal leden in enkel jaren tijd van vierhonderd naar achthonderd leden. Dat is volgens de club mede te danken aan de populariteit van padel. Verder zorgde de coronapandemie voor meer leden, omdat de behoefte aan buitensporten steeg.

De enorme opkomst van padel heeft ook zo z'n keerzijde, zo heeft de tennisvereniging inmiddels ontdekt. "We hebben in 2020 onze padelbanen nog kunnen aanleggen voor zo'n 40 tot 50.000 euro per stuk. Nu ben je voor één padelbaan al bijna een ton kwijt", zegt voorzitter Michel Berends. De forse prijsstijging komt vooral door hogere materiaalkosten.

Vragen PvdA