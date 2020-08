Nationale tennistop actief in Roden

Toernooidirecteur Matthijs Goldberg heeft een beetje een dubbel gevoel. "Aan de ene kant zijn we erg blij met dit sterke deelnemersveld, maar aan de andere kant kunnen we maar 250 toeschouwers op het park toelaten." Goldberg heeft de nodige maatregelen moeten nemen. "We hebben allemaal verschillende looproutes op ons park aangebracht en verder moeten de toeschouwers natuurlijk anderhalve meter afstand van elkaar houden."

Nederlands kampioen

Naast Tallon Griekspoor, de nummer drie van Nederland met Davis Cup ervaring, staat ook Gijs Brouwer in Roden op de baan. Brouwer werd zaterdag Nederlands kampioen door onder andere Griekspoor te verslaan en is dus in vorm. "Maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat ik hier ook zomaar win, maar de vorm is wel goed", laat de tevreden kampioen weten. "Maar iedereen begint hier gewoon weer op nul. Dat Brouwer in vorm is, blijkt wel uit zijn eerste ronde-partij. De nummer 8 van Nederland laat de nummer 38 van de nationale ranglijst, Roland Stuurman, met 6-2 en 6-1 kansloos.

De hoogst genoteerde Drentse speler, Max Houkes uit Sleen, bereikt ook de volgende ronde. De nummer 25 verslaat een andere Drent. Sander Jans uit Roden verliest in twee sets. Houkes is tevreden over de start van het toernooi en hoopt op een kwartfinale tegen Griekspoor. "Dat wordt een lastige partij, waar ik wel naar uitkijk." Natuurlijk hoopt Houkes op veel ondersteuning uit Drenthe. "Ik roep iedereen in Drenthe op om langs te komen en mij aan te moedigen. Er kunnen maar 250 mensen op het park, dus kom op tijd."

Het REO Nationaal Ranglijst Toernooi duurt tot en met zondag.