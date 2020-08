De koeien van boer Zanting houden het hoofd koel tijdens de hittegolf

Ventilatoren

"Het gaat nu nog wel met ze, maar kijk maar naar die koe, die heeft de neusgaten al wat wijder staan en begint al wat te hijgen", vertelt melkveehouder Hessel Zanting uit Veeningen. Zijn veestapel met zo'n 150 koeien staat buiten in het zonnetje. Maar een half uurtje later zet hij het hek open om de dames naar binnen te laten. De meeste koeien staan te popelen om de koele stal in te duiken. Daar probeert de boer de temperatuur omlaag te brengen met zes ventilatoren. "Die heb ik vorig jaar aangeschaft toen we de tweede warme zomer op rij hadden." De ventilator verdrijven de warme lucht van de koeien en brengen frisse lucht in de stal.

koeien warmte hittegolf (Rechten: RTV Drenthe / Ineke Kemper)

Een koe die het te warm heeft, stopt met eten

Het is belangrijk dat de koeien het niet te warm krijgen. "Een koe die het te warm heeft die eet niet meer", legt Zanting uit. "En een koe die niet eet geeft minder melk." Tijdens de warme dagen geeft een koe zo tien procent minder melk. Nu kan een warme dag niet zo'n kwaad maar als het langer duurt, herstelt dat niet. "Nee, het trekt wel weer iets aan maar op het oude niveau komt het niet meer. Ik denk uiteindelijk dat ik dan zo'n vijf procent minder melk heb als voor de hittegolf."

En dus doet Zanting er alles aan om zijn beesten koel te houden. Vorig jaar toen er nog geen ventilatoren in de stal hingen pakte hij soms de waterslang om de koeien nat te spuiten met koud water. "Niet elke koe vindt dat even fijn, maar als de ventilator het niet koel genoeg krijgt dan heb ik die optie ook nog."

Wat Zanting betreft hoeft het dus niet zo, zo'n hittegolf. "Het is niet alleen voor mens zwaar, maar ook voor dier. We doen er alles aan zodat de koeien het niet te warm krijgen, maar het is zwaar voor zo'n beest."