Tuit en Hiemstra maken kans op prijs beste bestuurder

Wethouder Mark Tuit (PvdA) van de gemeente Hoogeveen is kanshebber voor de titel 'beste bestuurder 2023'. Hij ontving van collega's in de provincie Drenthe de meeste nominaties.

Volgens de gemeente Hoogeveen is de nominatie van Tuit het resultaat van zijn 'inzet, waarvoor lokale politici, bestuurders, griffiers en secretarissen uit de provincie Drenthe hun waardering hebben uitgesproken'. Door collega's wordt hij omschreven als 'bijzonder toegankelijk, betrokken en empathisch'.

Levensles

Organisatoren Binnenlands Bestuur en Necker hebben naast Tuit nog twaalf bestuurders genomineerd. Uit iedere provincie maakt iemand kans op de prijs. Daarnaast is er een waterschapsbestuurder genomineerd.

Wethouder Tuit, met onder meer onderwijs, cultuur, zorg en natuur in zijn portefeuille, is trots op de erkenning. "Het past mooi bij wie ik als mens wil zijn", zegt hij. "De levensles die ik van mijn vader heb meegekregen is: blijf altijd jezelf, kijk op niemand neer en tegen niemand op. Blijf elk mens zien en maak de wereld een beetje mooier."