Anco Jansen kent geen concurrentie: Als ik goed ben dan speel ik

Het afgelopen seizoen was hij dat gevoel lange tijd kwijt en ondanks dat het coronavirus ontzettend voor veel leed heeft gezorgd hadden alle maatregelen, puur sportief gezien, voor Jansen een gunstig effect. Dat de competitie werd stilgelegd heeft ervoor gezorgd dat de 31-jarige Zwollenaar nu op hetzelfde niveau zit als zijn medespelers. "Ik kan nu alles meedoen en dat is voor mij heel mooi."

Jansen smacht, net als zijn ploeggenoten, weer naar een echte wedstrijd. De eerste staat aanstaande vrijdag (om 18.45 uur) gepland tegen Cambuur. "Maar eerlijk gezegd kijk ik meer naar 13 september, wanneer we de competitie starten tegen VVV. Dan wil ik er staan, want dat heeft voor mij persoonlijk veel te lang geduurd." De laatste competitiewedstrijd waarin Jansen in de basis begon was op 23 april 2019 bij De Graafschap. "Maar begrijp me niet verkeerd hoor. Die oefenwedstrijd van vrijdag is wel belangrijk in de opbouw naar de competitie, dus zal ik ook gewoon gaan spelen." Het zegt veel over de huidige fysieke gesteldheid van Jansen, die minder dan een jaar geleden nog vreesde voor het einde van zijn loopbaan.

'Ik wil gewoon mijn plek in het elftal gewoon verdienen, ook door mijn trainingsarbeid'

"Zoals het nu gaat, zo hoort het ook te gaan", vindt Jansen. "Ik wil gewoon knokken voor mijn plek en mijn plek in het elftal verdienen. Dan moet je ook hetzelfde kunnen doen als de rest qua trainingsarbeid. Natuurlijk zal ik af en toe best eens een training laten schieten, maar alleen als dat echt noodzakelijk is."

Over de huidige selectie is Jansen zeer te spreken. "Het is een mix van talent en ervaring en met een paar heel goede spelers. Wie dat zijn? Het lijkt me dat Sergio Peña en Glenn Bijl wel goede spelers zijn hè. Of die zullen blijven. Ik hoop het. Ik hoop dat ze zien en merken dat het niveau stijgt en dat ze het helemaal niet erg vinden om hier nog een jaartje te blijven. Maar de keuze ligt bij hen. Daar heb ik helemaal niets over te zeggen."

'Hangend op links zal het wel een beetje gaan worden ja'

Zijn eigen rol zal, zoals duidelijk werd tijdens het partijspel op de training, hangend aan de linkerkant zijn. "Dat zal hem inderdaad wel een beetje gaan worden. In een tweespitsensysteem is dat lastiger, maar nu we vorig seizoen zijn overgestapt naar een systeem met drie spitsen lijkt me dat de logische plek voor me."

'Concurrentie bestaat voor mij niet zo'

In de winterstop van het afgelopen seizoen maakte Jansen zich nog sterk voor de komst van Kerim Frei. De routinier belde de Turkse aanvaller hoogstpersoonlijk op om de stap naar Emmen te maken. Wanneer Frei opnieuw besluit om naar Emmen te komen krijgt Jansen er dus een directe concurrent bij. "Of ik hem daarom nu niet zou bellen? Haha, goede voetballers zijn bij mij altijd welkom. Concurrentie bestaat voor mij niet zo en ik ben niet gebonden aan één positie. Bovendien is het heel simpel, als ik goed ben dan speel ik."