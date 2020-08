Relatief veel gebouwen in brand in Aa en Hunze

In Hoogeveen was er onlangs brand bij een autosloperij (Rechten: De Vries Media)

In de gemeente Aa en Hunze stonden afgelopen half jaar relatief de meeste gebouwen in brand: 5,1 per tienduizend inwoners. Dat blijkt uit cijfers van LocalFocus, dat gegevens heeft opgevraagd bij stichting Salvage. Het ging in Aa en Hunze totaal om zeven branden.

Autobranden zijn in dit overzicht niet meegenomen, het gaat om gebouwen zoals scholen, cafés, kantoorpanden en huizen. Ook bijgebouwen, zoals schuurtjes, vallen hieronder. In absolute aantallen is Emmen koploper met zestien branden, gevolgd door Hoogeveen (tien) en Assen (acht). Hekkensluiter is Meppel, waar in de eerste zes maanden van 2020 twee branden waren.

In Nederland waren er in totaal zo'n 2100 autobranden. Gemiddeld komt dit neer op twaalf per dag.