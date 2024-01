Jongetje zakt door het ijs in Assen en moet naar het ziekenhuis

De hulpdiensten hebben vanmiddag een jongetje onder het ijs vandaan gehaald in de Asser wijk Pittelo. Rond 14.15 uur kwam er een melding dat een kind te water was geraakt in een vijver aan de Rijnstraat.

Het slachtoffer was in het midden van de vijver door het ijs gezakt. Volgens een omstander hebben twee omwonenden hem met een touw naar de kant getrokken. Het kind is daarna door de hulpdiensten eruit gehaald. Het jongetje is meegenomen naar het ziekenhuis voor controle.