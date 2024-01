Burgemeester noemt dodelijk geweld 'afschuwelijk', slachtoffers komen uit Weiteveen

"Een afschuwelijk incident." Burgemeester Eric van Oosterhout van Emmen reageert aangeslagen op de dood van twee mensen in het dorp. "Dit heeft een hele grote impact op Weiteveen."

De politie arresteerde vanochtend een 50-jarige verdachte uit Klazienaveen nadat hij twee mensen zou hebben omgebracht. Aan de geweldsuitbarsting gingen bedreigingen en getreiter richting zijn gezin vooraf, verklaarde de man op sociale media. Zijn partner, die ook een video opnam, vertelde dat het conflict draaide om de verkoop van het ouderlijk huis van de verdachte.

Van Oosterhout was bekend met het conflict, maar doet verder geen inhoudelijke mededelingen. "De mate waarin dat conflict er was, maakt deel uit van het onderzoek", deelt hij mee.

Doden woonden in Velsen-Zuid

Het Openbaar Ministerie meldt dat beide slachtoffers uit Weiteveen komen. Het gaat om een 38-jarige man en een 44-jarige vrouw. Bronnen hebben aan NH Nieuws laten weten dat zij een jaar geleden in Velsen-Zuid woonden. Een van hen lag dood in een auto, de andere bij een woning.

De woning aan de Bargerweg in Weiteveen was ruim een jaar geleden gekocht door het getrouwde stel. Dat baseert de omroep op documenten van het Kadaster. Daar blijkt ook uit dat het vrouwelijke slachtoffer geboren is in Haarlem.

Burgemeester Van Oosterhout meldt dat er 'contact is met scholen van de betrokken kinderen'. Zij praten met de gemeente hoe de zaak verder op te pakken.

Makelaar onthutst

Makelaar Bert Beukema, die de verkoop van de woning begeleidde, is geschokt over wat zich heeft afgespeeld. Dat beide partijen in de clinch lagen, wist hij. Maar dat dit drama zich zou voltrekken, was nooit in hem opgekomen. "Ik had daar geen enkel signaal voor."

Beide partijen lagen overhoop vanwege 'bouwtechnische problemen', vertelt Beukema. In details treedt hij verder niet. "Alles wat ik kan zeggen is dat het ongelofelijk is. Bizar..."