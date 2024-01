Eis: 3 maanden cel en rijontzegging voor dodelijk ongeval bij protestactie op A28

De vrachtwagenchauffeur (57) uit het Brabantse Mill die op 15 juli 2022 op de A28 bij Beilen een dodelijk ongeval veroorzaakte door zijn combinatie onverwacht stil te zetten, hangt een celstraf van drie maanden boven het hoofd. De officier van justitie vindt dat de man daarnaast ook een rijontzegging van een jaar opgelegd moet krijgen.

De man wilde zijn solidariteit tonen aan de boeren in Nederland. Die ochtend was een oproep van actiegroep Agractie via zijn werkgever gedeeld: om klokslag 15.00 uur het werk neer te leggen. Hij gaf gehoor aan die oproep. Hij liet bij Beilen zijn wagen uitrollen en kwam stil te staan op beide rijbanen.

De trucker uit Brabant maakte nog een filmpje en deelde die met collega's en vrienden. De medeweggebruikers werden verrast door de onverwachte file.

Ogen niet op de weg

Hij zag niet dat 500 meter achter hem een botsing was ontstaan. Een 56-jarige bestelbusbestuurder uit Eindhoven zag de file te laat en schepte een 56-jarige motorrijder uit Amersfoort. De laatste overleefde de klap niet. De officier van justitie verwijt de Eindhovenaar dat hij de ogen niet op de weg had en daardoor de file over het hoofd zag. Tegen hem is een celstraf van zes maanden en een rijontzegging van twee jaar geëist. De officier van justitie spreekt ook in dit geval van roekeloos rijgedrag.

Medeweggebruikers zagen de bestelbus slingeren over de weg, de bestuurder had zijn hoofd naar beneden. De politie was eerder al gebeld over het rijgedrag van de Eindhovenaar. De werkgever had de man al gemaand rust te nemen, de werknemer was al vijftien uur in touw.

Een 'typische casus'

Beide mannen verschenen op zitting. De man uit Mill toonde berouw. Hij besefte zich tijdens het stilstaan op de snelweg dat hij dom bezig was. Van het ongeval achter hem heeft hij niets gemerkt.

De man uit Eindhoven ontkende dat hij oververmoeid was. Hij dacht dat er iets mis was met de remmen. Er is geen technisch mankement aan zijn auto gevonden. De officier van justitie noemde de zaak een 'typische casus'. Twee verdachten die onafhankelijk van elkaar een rol hebben gehad in het veroorzaken van een dodelijk ongeval. "Beiden hebben niet de bedoeling gehad dat er iemand om het leven zou komen", zei de aanklager.

Pannenkoeken smaken niet meer

De weduwe en haar zoon maakten gebruik van hun spreekrecht. "Ik ben mijn vader kwijt, die alles voor mij was. Die pannenkoeken voor mij bakte en tafeltennis met mij speelde. De pannenkoeken smaken mij niet meer, de tennistafel staat in de tuin te verroesten", zei de zoon.

De moeder beet de verdachten toe: "Geen domme pech of door hogere macht. Twee mannen die dachten dat de snelweg een speeltuin was. Ik sta dan ook niet open voor spijtbetuiging."

De trucker had als professioneel weggebruiker moeten weten wat een filevorming kan veroorzaken, zei de aanklager. Het rijden met zwaar materieel vergt bovendien meer voorzichtigheid. De officier van justitie rekent de beroepschauffeur aan dat hij met opzet verkeersregels aan de laars heeft gelapt met gevaar voor zijn medeweggebruikers.

"Het demonsteren is een grondrecht, een groot goed. Maar daar zitten grenzen aan", zei de aanklager. De advocaten vinden roekeloos rijgedrag niet bewezen en pleitten voor een lagere straf.