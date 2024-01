Wolf kruipt door wolfwerend raster in Wapse: 'Hij stapte tussen de stroomdraden door'

In een weiland in Wapse is gistermorgen in alle vroegte een wolf gezien terwijl die door een wolfwerend raster kroop. Het is voor zover bekend de eerste keer in onze provincie dat een ooggetuige dit heeft gezien. Het gaat om een raster rondom het land van Ynze Oenema, zijn neef Anne is de ooggetuige.

Volgens Ynze Oenema heeft de taxateur het raster als wolfwerend bestempeld. Een jaar geleden was de omheining van de familie Oenema onderdeel van een bezoek van minister Christianne van der Wal voor Stikstof en Natuur; het was een voorbeeld van hoe een wolfwerend raster eruit moet zien.

Wolf tussen draden door

Gisterochtend scheen Anne Oenema met zijn koplampen over het land. "Ik zag de ogen van schapen oplichten. Ik dacht: dit klopt niet. Eerst zag ik de wolf niet. Maar later zag ik de wolf lopen in het licht van de koplampen. Hij keek mij op 50 meter afstand aan. Ik was perplex. Je verwacht zoiets niet. Ik zette hem in het licht en daarom ging hij ervandoor", vertelt Anne Oenema.

Oenema zag dat de wolf zich daarna enige tijd ophield in een perceel met aardappelen en was er getuige van dat de wolf daarna door een wolfwerend raster heen ging. "De jonge wolf drukte met zijn nek de draad omhoog tussen de onderste draad en de één na laagste draad door. Het dier had een dikke vacht rond zijn nek."

Er stond volgens Ynze Oenema, de eigenaar van de schapen, bijna 6 kilovolt spanning op het raster met zes draden. "Het is schrikdraad. Je gaat er niet dood van als je er tegenaan komt", vult de 72-jarige Anne Oenema aan.

Vier schapen ernstig gewond

Bij de aanval raakten tien schapen gewond en een schaap overleefde het niet. "Twee schapen hadden schade aan de luchtpijp en één had de billen kapot. Nog één moet over zes weken lammeren, maar had een beet in de hersenen. Ongeveer vier schapen zijn er ernstig aan toe, maar de rest overleeft het wel. Ze hebben penicilline gekregen", aldus Anne Oenema.

BIJ12 bevestigt aan RTV Drenthe de schademelding, maar kan nog geen uitspraken doen over de status van de afrastering.

Meerdere aanvallen binnen wolfwerend raster

Het is de derde keer dat een wolf door een wolfwerend raster van Ynze Oenema kroop. "Op 30 september vorig jaar is een schaap in slaap gebracht na een keelbeet." Dna-onderzoek wijst uit dat het om de moederwolf van de roedel in het Drents-Friese Wold ging. Op 11 november vorig jaar doodde een wolf een schaap van Oenema en verwondde er twee. Het is nog onbekend welke wolf dit was.

BIJ12 bevestigt dat het raster bij de eerdere aanvallen volgens de norm was geplaatst. Bij de aanval van november maakt BIJ12 wel de kanttekening dat het raster niet intact was omdat een schaap is uitgebroken.

Gelderland bespreekt maatregelen

Vandaag bespreekt de provincie Gelderland mogelijke maatregelen tegen de wolf. De provincie wil het aantal wolven houden op de huidige tachtig.