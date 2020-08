Nazomerkermis voor duizend bezoekers op Veemarktterrein Assen

Om de kermis veilig te houden, komt er een maximum van duizend bezoekers die tegelijkertijd op het kermisterrein mogen zijn. De bedoeling is om de bezoekers te tellen met automatische telpoorten. Daarnaast passen de kermisexploitanten hun attracties aan de coronamaatregelen aan en komen er handdesinfectieposten op het terrein.

TT-organisatie

Het plan voor de nazomerkermis komt uit de koker van Sander ten Bosch en Tamara Boor, organisatoren van het TT Festival in de provinciehoofdstad. Ten Bosch baalde als een stekker van het afgelasten van het TT Festival en wil Assen toch wat vermaak bieden. "Het is lastig om nu iets te organiseren, maar als je het risico niet durft te nemen dan gebeurt er helemaal niets meer", zegt Ten Bosch.

De kermis krijgt een extra grote ingang om de anderhalvemeter beter te kunnen bewaren bij het betreden van het kermisterrein. Ook staan er iets minder attracties dan normaal tijdens de TT, maar publieksfavorieten als de Booster en de Breakdance staan 'gewoon' op het menu. De botsauto's, die een tijdje van de kermis verdwenen waren, maken een comeback. Verder komen er straatartiesten en eet- en drinkgelegenheden.

Niet 100 procent zeker

Spannend vindt de festivalorganisator het wel om tijdens de coronatijd een kermis neer te zetten, omdat niet zeker is hoe een eventuele tweede golf van het virus zich gaat ontwikkelen. Ten Bosch: "Hier in het Noorden is de situatie gelukkig wel zo dat het met maatregelen mogelijk is om een kermis te organiseren. De gemeente reageerde ook positief, maar wel terughoudend."

Het is nog niet helemaal zeker of de nazomerkermis er daadwerkelijk gaat komen. De vergunning is nog niet verleend door de gemeente en de organisatie blijft afhankelijk van de grillen van het coronavirus. Ten Bosch: "Het kan zomaar zijn dat we in augustus moeten melden dat het allemaal niet doorgaat. Maar daar hopen we natuurlijk niet op."

