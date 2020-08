Introductieweek NHL Stenden gaat door

Met lichte spanning kijken ze vanavond op NHL Stenden, de hogeschool met locaties in Emmen, Meppel en Assen naar de persconferentie van premier Rutte. De grote vraag is: mogen de introductieweken van nieuwe studenten dit jaar doorgaan?

Een virtuele rondtour door de school, een virtuele escape room en een talkshow op internet. Maar ook bijeenkomsten die passen binnen de richtlijnen van het RIVM. Zo ziet de introductie van NHL Stenden eruit. Afgelopen week kreeg de instelling hierop behoorlijk wat commentaar.

'Hier waren we al bang voor'

"We zouden te behoudend zijn. Maar nu het aantal mensen met corona weer toeneemt, zijn we heel blij dat we zo voorzichtig zijn geweest", zegt woordvoerder Marianne Algera. "Hier waren we namelijk al een beetje bang voor."

Maar hoe de introductieweek er definitief uitkomt te zien, dat is nog een beetje afwachten. "Alles wat online is, dat kan doorgaan. Verder moeten we afwachten wat het kabinet besluit. Misschien dat er enkele aanpassingen volgen, maar ik denk dat het meevalt."

Geen zorgen om leerlingen

Om de studenten, zoals die van internationale Pabo in Meppel, maakt Algera zich geen zorgen. "Deze vakantie zijn velen teruggereisd naar huis. Wanneer zij terugkeren op school, dan volgen we de richtlijnen. Dat betekent dat als zij uit een risicogebied komen, ze eerst twee weken in quarantaine gaan."

Maar ook in quarantaine kunnen leerlingen naar school gaan. "De Engelstalige lessen gaan gewoon door. Die zenden we ook online uit."