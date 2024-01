Coevorden schort aangekondigde handhaving op vakantiepark Wico op

Bewoners die permanent op vakantiepark Wico in Schoonoord verblijven, hoeven voorlopig niet te vrezen voor handhaving van de gemeente Coevorden. De gemeente bevriest deze eerder aangekondigde handhaving, in afwachting op een nog lopend onderzoek naar de toekomst van het park.

Die toezegging deed wethouder Steven Stegen (BBC2014) vanavond tijdens de commissievergadering. De verwachting is dat dit onderzoek op z'n vroegst eind maart af is. Commissieleden Irma Talens (VVD) en Sandra Katerberg (CDA) drongen er bij de wethouder stevig op aan om dan in ieder geval tot die tijd niet te handhaven.

Uitgebreid eigen onderzoek bewoners

Reden was het betoog van Wico-bewoner Gerben Blaauw, die in dezelfde commissievergadering een eigen uitgebreid onderzoek naar de toekomst van het bungalowpark in Schoonoord presenteerde. RTV Drenthe maakte maandag al melding van dit onderzoek.

Wico en de gemeente zijn al sinds 2017 in een slepend conflict verzeild geraakt over permanente bewoning op het park. Volgens Blaauw is zijn studie klip en klaar: een ruime meerderheid van 88 procent van de bewoners wil het liefst dat het park in essentie blijft zoals 'ie is. Zodat er zowel ruimte is voor recreatieve verhuur, als permanente bewoning. In totaal 64 van de 68 bewoners deden mee aan een enquête.

Talens: "Het kan niet zo zijn dat we nu enerzijds niets met dit eigen onderzoek doen, maar ondertussen wel de aangekondigde handhaving doorzetten." Daarin vond ze Katerberg op haar pad, evenals Paulien Blaauwgeers (PAC).

De wethouder zegde, in overleg met burgemeester Renze Bergsma, toe voorlopig niet te handhaven. Wel hield hij voet bij stuk als het gaat om de uitvoering van de door de gemeente gewenste scan. Eerder werd duidelijk dat de grondeigenaar van Wico de gemeente hiervoor geen toegang tot het park zou willen verschaffen. Stegen nu: "We willen het onderzoek alsnog uitvoeren, dan maar zonder die medewerking."

'Eerst scan afwachten, dan alles in één keer bespreken'

De studie van Blaauw zelf werd vandaag inhoudelijk niet behandeld. "Al borrelen er momenteel wel meerdere opmerkingen door mijn hoofd", liet wethouder Stegen weten.

Talens en Katerberg stelden voor om op korte termijn in een vergadering ruimte vrij te maken om de studie van de Wico-bewoners te bespreken, maar met name Thieno Nijenbanning (BBC2014) en Gilbert Mulder (PvdA) hielden die boot af. "Dit rapport ligt er nu. Laten we vervolgens de scan vanuit de gemeente afwachten, zodat we alles in één keer kunnen behandelen", zei Nijenbanning.

'Niet op uit om rancuneus te lopen klieren'