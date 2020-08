Stel wil geld voor ghb en probeert koper telefoon te rippen: werkstraf

Haar toenmalige vriend (20) uit Emmer-Compascuum kreeg voor zijn aandeel een werkstraf van zestig uur, waarvan de helft voorwaardelijk. Het stel wilde geld voor hun ghb-verslaving en bood via Marktplaats een telefoon aan. Hun doel: de koper het geld afhandig te maken, maar ook de telefoon weer terug te pakken.

Op 1 maart werd in Emmer-Compascuum een afspraak gemaakt met een gegadigde. Die belde bij het adres aan dat was opgegeven. Een ouder echtpaar deed open en wist van niets. Een eindje verderop stond de 18-jarige vrouw te wachten, naast haar fiets. Zij had alleen de telefoon bij zich. De koper betaalde, maar wilde dan ook de oplader, maar die lag nog bij de vrouw thuis.

Pepperspray

Ze stapte bij de koper en een vriend in de auto. In de wagen eiste ze de telefoon weer op. "Ik wilde die nog een keer bekijken", zei ze tegen de rechter. Ze kreeg de telefoon niet en spoot vervolgens pepperspray in het gezicht van de koper en zijn vriend. De vrouw vluchtte weg, ze liet de telefoon achter. Kort daarop werden zij en haar vriend aangehouden.

De rechter behandelde de zaken niet gelijktijdig. De liefde was over en de verstandhouding was dusdanig dat het beter was hen niet naast elkaar te zetten. De vrouw was onder druk gezet door haar toenmalige vriendje, zei ze geëmotioneerd tegen de rechter. Ze woont nu weer bij haar ouders thuis, ze heeft werk en gaat naar school. Drugs houdt zij zich verre van.

Celstraf 'niet passend'

Normaal gesproken was voor poging tot diefstal met geweld, verboden wapenbezit (busje pepperspray) en mishandeling (daarmee sprayen), een celstraf passend geweest. De vrouw betert haar leven en dat moet niet worden verstoord, vond de rechter. Haar toenmalige vriend wees met een beschuldigende vinger richting zijn ex. Hij wist niet wat ze deed en toen hij dat wel wist waarschuwde hij haar 'dit vooral niet te doen'.

De rechter vond dat de man wel degelijk een aandeel had. Hij maakte de advertentie en zette die op Marktplaats. Vervolgens stuurde hij zijn toenmalige vriendin op pad. Waarschijnlijk kreeg zij een busje pepperspray mee 'voor het geval dat'. Hij kreeg een lagere straf opgelegd, omdat hij voor minder feiten werd veroordeeld.