Zoë Tauran uitgeroepen tot 'Artiest van het jaar' bij Popgala Noord

Zangeres Zoë Tauran uit Roden is tijdens het Popgala Noord uitgeroepen tot 'Artiest van het jaar'. Tauran was met Michelle Samba en Posji genomineerd voor de prijs.

Tauran werd met 43 procent van de publieksstemmen als winnaar gekozen. De artiest, die vanavond optrad voor Vrienden van Amstel Live, had haar zus afgevaardigd om de prijs in ontvangst te nemen.

Meer Drentse kanshebbers

In de overige categorieën (Talent-, Podium-, en Festival van het jaar) vielen de Drentse genomineerden buiten de prijzen. Winnaars waren achtereenvolgens Benwal, SPOT en het Paradigm Festival.

Marit Nygård was de Drentse genomineerde voor Talent van het Jaar. Voor Podium van het Jaar maakte Het Podium in Hoogeveen kans. Het Holland International Blues Festival in Grolloo kon Festival van het jaar worden.